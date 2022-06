Hotel Golden Tulip São José é eleito um dos melhores do mundo pelo quarto ano consecutivo no TripAdvisor

Com altos índices de satisfação dos hóspedes, hotel integra seleto grupo das 10% melhores hospedagens do mundo e recebe prêmio Travellers’ Choice

O hotel Golden Tulip São José dos Campos está entre os melhores do mundo novamente. Pelo quarto ano consecutivo, a hospedagem recebeu o prêmio “Travellers’ Choice”, do TripAdvisor, que certifica marcas com altos índices de satisfação dos hóspedes. O Golden Tulip São José dos Campos está classificado entre os 10% mais bem avaliados.

Rodrigo Chediek, gerente do Golden Tulip São José dos Campos

“Esse é um reconhecimento que vem dos hóspedes e que nos orgulha muito”, explica Rodrigo Chediek, gerente do Golden Tulip São José dos Campos. “Depois de todas as mudanças e protocolos que tivemos que seguir durante a pandemia, continuar nessa lista em 2022 nos mostra que, apesar dos desafios, conseguimos manter a essência do hotel, que é a de atender com excelência.”

Todos os anos, a premiação analisa as avaliações, pontuações e itens salvos por viajantes de todo o mundo, reunindo essas informações para mostrar o que há de melhor nos setores turístico e hoteleiro.

CEO da rede Louvre Hotels Group no Brasil, Paulo Michel

“Estar no grupo dos 10% do mundo mais uma vez projeta os hotéis do grupo como os melhores entre os melhores. Essa premiação nos motiva a continuar investindo cada vez mais nos serviços de alta qualidade oferecidos pelos nossos empreendimentos. Nossa proposta permanece sendo promover uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos hotéis”, destaca o CEO da rede Louvre Hotels Group no Brasil, Paulo Michel.

Estrutura

Procurado por executivos das principais indústrias de São José e região, o Golden Tulip se destaca pelo posicionamento estratégico, ao lado do Colinas Shopping, e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida.

A hospedagem – com 126 apartamentos divididos nas categorias luxo, superior e standard – oferece decoração especial, enxoval Trussardi, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados.

Golden Tulip São José dos Campos

O Golden Tulip São José dos Campos ainda disponibiliza infraestrutura para reuniões, com duas salas amplas, equipadas com sistema de ventilação, além de equipamentos de som, decoração e mobiliário que podem ser montados sob medida para reuniões, sociais ou corporativas.

O espaço conta com a cozinha de alto padrão do Cassiano Restaurante, com a tradicional gastronomia portuguesa, referência da região, e uma adega com mais de 90 rótulos.

Golden Tulip

O Golden Tulip fica localizado na Av. Major Miguel Naked, 144 | Colinas Shopping – em São José dos Campos (SP). Reservas devem ser feitas pelo telefone (12) 3131-4100.