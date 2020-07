Mercure Colinas lança o Dinner room no mês de aniversário de São José dos Campos

Transformando o apartamento em um jantar privado!

Seja em uma ocasião especial ou mesmo para sair da rotina, o Hotel da Rede Accor Mercure Colinas lança no mês de aniversário de São José dos Campos uma excelente opção para quem deseja experimentar cardápios inovadores com alta qualidade. Agora o cliente tem a oportunidade de vivenciar um jantar privado dentro de um apartamento, isso tudo com total segurança, seguindo as normas de higienização da Organização Mundial da saúde (OMS)

O hotel investe em uma estrutura sofisticada e cheia de requinte para que os clientes se sintam confortáveis e em um ambiente sofisticado. Assim, o mesmo também garante um atendimento único, personalizado e planejado exclusivamente para atender a estas especificações.

Seja um almoço ou mesmo um jantar o Mercure Colinas oferece ainda um clima repleto de aconchego, um ambiente informal e também conta com a presença de profissionais especializados. Para quem quer dar aquela esticadinha e ainda curtir um café da manhã especial. O Hotel está com condições especiais para o mês de aniversário de São José dos Campos.

Dinner Room

Veja a opção do Dinner Room (para duas pessoas):

Entrada:

Couvert de seleção de Queijos e Frios

Principal (opções):

· Salmão com risoto milanês;

· Tornedor de filé mignon;

· Talharim na manteiga de salvia e vegetais

Sobremesa (opções):

· Verrine de duo chocolate;

· Frutas frescas laminadas

· Obs. bebidas cobradas à parte. Taxa de Rolha R$ 40 para garrafa de vinho, espumante ou whisky (Caso o cliente deseje trazer sua medida).

O valor para duas pessoas sai a R$ 210 + taxa do apartamento de R$ 70 + 5% (taxa isenta para quem optar em se hospedar). Os preços de hospedagem para duas pessoas, somente no mês de julho, variam de R$ 209 a R$ 420 mais a taxa de 5% com café da manhã. Reservas antecipadas através do número: (12) 3904- 2300 ou através do e-mail: H5168- re@accor.com.br

Mercure Colinas

Reservas: h5168- re@accor.com.br

Tel. (12) 3904- 2300

Imagem de Tim Bigger por Pixabay