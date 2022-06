Conta digital: por que abrir uma para a sua empresa?

Segundo o IBGE, cerca de 48% das empresas brasileiras fecham por causa de uma má gestão financeira, e as contas digitais podem ajudar nisso

Contas em bancos físicos, atualmente, estão ligadas a excesso de burocracia, falta de transparência e taxas abusivas. Entretanto, é possível eliminar estes problemas e ainda trazer mais soluções para seus negócios com as contas digitais.

Possuir uma conta empresarial é essencial, principalmente para pequenas empresas. Com ela, é possível ter um maior controle da gestão financeira, e por isso, quanto mais ágil e precisa for essa ferramenta, melhor vai ser para o seu negócio.

O mercado de vendas digitais pode oferecer oportunidades para o seu empreendimento que você não encontra em lojas físicas, por exemplo. E os bancos digitais podem fornecer condições especiais para quem quer acabar entrando nesta nova modalidade.

Mas, afinal, o que é uma conta digital?

Ela é uma conta-corrente ou de pagamentos, em que todas as operações podem ser realizadas digitalmente, desde a abertura até a movimentação e o encerramento da conta, diretamente do seu dispositivo. Isso poupa tempo e dinheiro, fazendo com que não pegue filas em caixas eletrônicos ou de atendimento, completamente desnecessárias.

Todos podem ter uma conta digital?

Sim, elas podem ser abertas por todo mundo. São ideais principalmente para empreendedores, já que possuem pouco tempo disponível para cuidar destes assuntos. Já existem instituições com contas digitais específicas para cada tipo de empresa, tanto para microempreendedores quanto pessoas físicas ou jurídicas.

Não é necessário um nome limpo para abrir uma conta digital, mas se você tiver pendências, fica mais complicado conseguir linhas de créditos e até mesmo algumas vantagens que os microempreendedores podem ganhar, variando a instituição.

Quais as vantagens da conta digital para a de bancos normais?

Agilidade

Este tipo de conta facilita os pagamentos, transferências e recebimento de dinheiro, além de possibilitar o acompanhamento em tempo real de sua conta, de onde estiver, diretamente pelo celular. Fora permitir pagamentos via QR Code e facilitar o uso da chave Pix, ideal para transações financeiras de praticamente todo tipo.

Taxas zeradas

É bem difícil as instituições que oferecem contas digitais cobrarem taxas de manutenção ou ativação de conta. Fora que elas também oferecem TED e saques sem custo, e agora com o Pix, transações financeiras sem custo são possíveis, mesmo em finais de semana ou horários completamente atípicos.

Zero anuidade em cartões de crédito

Os cartões de créditos vinculados às contas digitais geralmente não vêm com nenhum tipo de tarifa ou anuidade. Essa é uma grande vantagem em relação aos bancos normais, principalmente porque muitas empresas se valem de cartões para fazer pedidos e pagar fornecedores, fora a importância de ter um em caso de emergências.

Linhas de crédito diferenciadas

Várias instituições oferecem opções de linhas de créditos para as empresas vincularem suas contas nos respectivos bancos. É possível conseguir limite no cheque especial ou crédito para capital de giro para usar no seu negócio. Antes de aceitar, leia as condições e taxas de juros de cada conta, cartão e crédito fornecido pela instituição bancária antes de aceitar.

Outros benefícios de possuir contas digitais:

Saques ilimitados na rede Banco24Horas;

Transferências ilimitadas para contas do mesmo, ou de outros bancos, independentemente da titularidade;

Pagamento de boletos e contas sem custo adicional;

Consulta de saldo, extrato, investimentos e outras operações, sem nenhum tipo de tarifa;

Transações financeiras onde quiser, basta ter um aparelho conectado à sua conta, sem custo extra;

Algumas contas digitais para empresas oferecem maquininhas de cartão com excelentes condições.

Foto: iStock