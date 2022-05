Blue Tree Hotels anuncia programação da Japan Experience 2022

VI Fórum de Líderes de Lins, com palestras sobre o Futuro do Ambiente de Trabalho, é o destaque da ação que apresenta atividades culturais, esportivas e educacionais, de 4 a 14 de agosto, no Blue Tree Thermas de Lins (SP)

A Blue Tree Hotels anunciou na semana passada a programação da 11ª Japan Experience e 8ª Lins Fest, que acontece de 4 a 14 de agosto, no Blue Tree Thermas de Lins, no interior de São Paulo. O evento de lançamento ocorreu em formato presencial no Blue Tree Premium Paulista, na região central da cidade. Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels, comandou a abertura oficial do encontro, que contou com a presença de convidados especiais e representantes de entidades japonesas no Brasil. Na ocasião, foram apresentadas as atrações culturais, esportivas e educacionais que estarão disponíveis para o público, além de informações sobre o VI Fórum de Líderes de Lins, que ocorre no dia 6 (sábado), das 9h às 11h, com palestras sobre o ‘Futuro do Ambiente de Trabalho’, com foco em ações de Environment, Social and Governance (ESG), Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Diversidade e Inclusão (D&I).

Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels

“Estamos muito contentes com o anúncio desta importante – e tão aguardada – ação, que já faz parte do calendário linense. Um evento que marca 2022 como o ano do retorno dos encontros presenciais. É uma honra estar ao lado de apoiadores que, mais uma vez, não mediram esforços em colaborar com uma causa nobre que promove uma fascinante experiência, por meio da apresentação da tradição e cultura de dois países com características tão distintas, e que resulta no fortalecimento dos laços de união entre Brasil e Japão”, comemora a executiva.

Chieko Aoki, presidente da Blue Tree Hotels, e Luiza Trajano, presidente do Conselho Administrativo do Magazine Luiza -Foto:Kaique Gouveia/GrupoR1

“Semana da Cultura Japonesa e Lins Fest

Lançado em 2008 como “Semana da Cultura Japonesa e Lins Fest”, o encontro mudou a sua nomenclatura para Japan Experience no ano de 2019, após o término da Era Heisei do Imperador Akihito e o início da Nova Era Reiwa, com o príncipe Naruhito. Importante ativo para a economia turística da região, atraindo centenas de visitantes de cidades vizinhas, o evento é um dos momentos mais aguardados pela população e comércio locais.

João Pandolfi, Prefeito de Lins

“Seguimos em busca de cada vez mais vocações turísticas para a nossa cidade. Acreditamos que através do turismo vamos conseguir gerar empregos e riquezas para a nossa região. E buscamos essa identidade já com uma parceria forte. A marca Blue Tree Hotels se tornou uma referência, o que nos deixa muito felizes e honrados”, destaca João Pandolfi, Prefeito de Lins.

Durante os dias de evento, centros culturais, museus, escolas, universidades, praças públicas, além do Blue Tree Park Lins, serão palcos de diversas atrações para toda a família.

Confira abaixo as atrações da programação:

Desfile com Omikoshi

Desfile com bicicletas floridas

Zeladoria do bairro

Concurso Miss Nikkey

Workshops

Oficinas de arte

Apresentações de danças

Músicas típicas

Festival gastronômico

O resort também promoverá o programa de fortalecimento do espírito de cidadania, com a limpeza voluntária da cidade e o plantio de árvores. Além disso, haverá a possibilidade de participar de projetos esportivos tradicionais japoneses, como o gatebol, radio taisso (ginástica japonesa com foco na saúde e energia), undokai (gincana que fomenta a integração entre pais e filhos) e Park Golf. Outros destaques são a taiko (apresentação com tambores japoneses), festival das lanternas, bom odori – Matsure Dance, escola de samba e a mochitsuki (produção de bolinho de arroz).

11ª Japan Experience

A 11ª Japan Experience Lins acontece em parceria com a Prefeitura de Lins, Associação Beneficente Cultural e Esportiva de Lins (Abcel), Instituto Paulo Kobayashi (IPK) e Joint Commission International (JCI), e contempla também o 8º Lins Fest, tradicional evento organizado pela prefeitura local.

