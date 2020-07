App com Inteligência Artificial para combater o Covid-19 já foi baixado por mais de 40 mil mineiros

Ao completar dois meses no ar, o aplicativo ‘Saúde Digital MG Covid-19’ que é disponibilizado gratuitamente para toda a população mineira apresenta seus números da ferramenta que permite que o usuário faça um autoatendimento que pode, tanto descartar suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus, quanto encaminhar o paciente para uma teleconsulta médica por meio do próprio celular.

Cedido pela techtools ventures, o aplicativo baixado por mais de 41 mil usuários está agora disponível para iOS e já realizou triagem para mais de 16 mil cidadãos. Desse contingente, 44% foram classificados como outras suspeitas, e 56% diagnosticados com suspeita de Covid-19. Dentre os casos suspeitos da doença, 7.593 foram caracterizados como improváveis; 911, sem gravidade e 697, com gravidade.

É considerável o número de pessoas que evitaram sair de casa, em busca de atendimento médico, devido à funcionalidade do aplicativo. Menos pessoas nas ruas, menos filas para atendimentos presenciais, menos aglomerações. Esta é a intenção do Governo de Minas Gerais ao oferecer a plataforma para toda população do estado. A prática da telemedicina colabora com as medidas de distanciamento social e contribui para que o limite da capacidade de atendimento dos serviços de saúde presenciais não seja afetado.

Os pacientes atendidos respondem positivamente quanto à satisfação ao usarem o dispositivo. A especialista em vendas, Lilia Celestino, de Governador Valadares, relata sua experiência. “Me senti muito segura com o atendimento virtual, foi uma consulta onde pude tirar todas as minhas dúvidas e onde recebi orientações sobre o que fazer no momento,- qual medicação tomar e como praticar o afastamento social dentro dos 14 dias, tempo que fui acompanhada a cada dois dias pelas profissionais de medicina e enfermagem. Meu sentimento no momento é de gratidão”, enfatizou.

Do outro lado do celular, a equipe de médicos, enfermeiros e psicólogos, formada por profissionais de saúde da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig) e voluntários, atende com preparo, ética e muita atenção. A médica Ana Carmen Silva Reis diz ficar muito à vontade para atender. “Me sinto muito segura, pois consigo fazer uma boa anamnese e perceber como o paciente se sente e, claro, encaminho os casos que necessitam de uma consulta presencial. Seguimos um rígido protocolo baseado nas melhores práticas de atendimento não presencial”, salienta a médica.

Saúde Digital MG Covid-19

O serviço prestado por meio do Saúde Digital MG ficará disponível durante todo este tempo de pandemia, garante o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. “É muito importante que a população de Minas Gerais conheça e use o aplicativo. Precisamos aproveitar o que a tecnologia nos oferece e, neste caso, a telemedicina atua na linha de frente do combate à essa pandemia que assola o mundo, neste momento. Como médico, aprovo e recomendo”, reforça Amaral.

Como funciona o App

O aplicativo tem navegação intuitiva, permite a cada cidadão fazer o seu registro e cadastrar outras pessoas. A ferramenta utiliza inteligência artificial, o que proporciona que a pessoa faça sua autotriagem por meio de perguntas e respostas relacionadas ao seu atual estado de saúde. Identificado o nível de criticidade, o paciente recebe orientações para fazer isolamento domiciliar, ser direcionado à teleconsulta, providenciar sua ida com urgência a um hospital ou posto de saúde, ou ainda, descartar a suspeita de contaminação.

A consulta



No caso de orientação para consulta virtual, esta pode ser agendada pelo usuário de acordo com a disponibilidade. O paciente é notificado por e-mail, SMS e pelo próprio aplicativo com 10 minutos de antecedência do horário da consulta. Após realização da teleconsulta e avaliação do médico, os pacientes podem ser acompanhados por enfermeiros e psicólogos que darão sequência ao atendimento. Caso seja necessária a emissão de atestados médicos, prescrições médicas ou pedidos de exames, o “Saúde Digital MG Covid-19” disponibiliza tais documentos no próprio aplicativo, ou por e-mail. Quanto à prescrição de medicamentos, o usuário poderá imprimir a receita com a assinatura do médico e direcionar-se até a farmácia de sua preferência – ou simplesmente mostrar o e-mail com o documento recebido em PDF.

Como baixar



O aplicativo pode ser baixado, gratuitamente, nas plataformas digitais como smartphones e tablets, das lojas Google Play, para usuários do sistema Android e, App Store do sistema iOS. A ferramenta, desenvolvida pela empresa parceira techtools ventures, conta com tecnologias de telemedicina inovadoras para triagem e consultas.

A empresa cedeu o uso da plataforma ao Estado de Minas Gerais durante o combate à pandemia de Covid-19. “Nosso objetivo é levar a saúde para a mão do cidadão e dar um encaminhamento adequado com o mínimo de deslocamento do doente”, afirma o fundador da techtools, Jeff Plentz.

Para saber mais sobre o aplicativo, acesse http://coronavirus.saude.mg.gov.br/saudedigitalmg

Techtools ventures

A techtools ventures é uma plataforma para acelerar a adoção de inovação em saúde, conectando pacientes e hospitais por meio das melhores startups e empresas inovadoras, promovendo negócios e parcerias e desenvolvendo soluções inovadoras e significativas para melhorar a vida das pessoas. www.techtools.vc

