Hotel Golden Tulip São José dos Campos retoma as atividades com rígido controle de segurança

Referência de alto padrão na região, hotel oferece infraestrutura de primeira para executivos, como internet de alta velocidade, além de conforto e localização estratégica, para quem também busca descanso

Golden Tulip São José dos Campos

O hotel Golden Tulip São José dos Campos (4 estrelas), no Colinas Shopping, retomou as atividades em julho, com um compromisso sólido com todas as garantias de saúde, a fim de proporcionar aos hóspedes uma estadia confortável e segura.

Procurado por executivos das principais indústrias de São José dos Campos e região, o Golden Tulip São José dos Campos se destaca pelo posicionamento estratégico, ao lado do Colinas Shopping, e alia conforto, alta gastronomia e qualidade de vida.

A hospedagem – com 126 apartamentos divididos nas categorias luxo, superior e standard – oferece decoração especial, enxoval Trussardi, ar condicionado, cofre eletrônico, TV a cabo, Netflix, conexão à internet via cabo ou wifi, mesa de trabalho, frigobar e secador de cabelo, além de serviços diferenciados.

Os quartos costumam ser procurados, também, por profissionais que precisam de boa infraestrutura de trabalho e comodidade na hora do atendimento. Um apartamento do hotel, inclusive, será adaptado como escritório, para que o cliente possa fechar períodos determinados ou pacotes, conforme sua necessidade – o chamado room office (tendência na qual a hospedagem, além de conforto, oferece um ambiente propício de trabalho) ganhou força nos últimos meses.

Protocolos de saúde

Para a retomada, a rede Louvre Hotels Group, responsável pela administração do hotel, colocou em prática um rígido protocolo de procedimentos operacionais para garantir a saúde e segurança dos clientes e dos colaboradores, contribuindo para o combate à disseminação do novo coronavírus.

A partir de estudos científicos e orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde), além das recomendações das autoridades locais, o protocolo de segurança do hotel prevê a higienização constantes de todos os pontos de contato, como elevadores, balcões e maçanetas, entre outros.

Gerente-geral do Golden Tulip São José dos Campos, Rodrigo Chediek afirma que a administração buscou no setor de saúde orientações para evoluir no processo de higienização. “Antigamente, hospitais procuraram a expertise da hotelaria para buscar uma acolhida mais afável aos clientes. Agora, nós fomos aos hospitais para aprender novos protocolos, métodos e processos de limpeza. Aqui, no Golden Tulip, revisitamos todos os nossos processos e ampliamos o foco para áreas de maior contato”, explica.

Estrutura

O Golden Tulip São José dos Campos também oferece infraestrutura para reuniões, com duas salas amplas, equipadas com sistema de ventilação, além de equipamentos de som, decoração e mobiliário que podem ser montados sob medida para reuniões, sociais ou corporativas.

Cassiano Restaurante

O hotel também conta com a cozinha de alto padrão do Cassiano Restaurante, com a tradicional cozinha portuguesa, referência gastronômica da região, e uma adega com mais de 90 rótulos.

