Chef do Villa Blue Tree e Noah Gastronomia é finalista do Mestre do Sabor, programa da Rede Globo

A profissional assina os cardápios do espaço de eventos Villa Blue Tree e de cinco restaurantes Noah em unidades Blue Tree Hotels

A chef Ana Zambelli, do Noah Gastronomia, presente no espaço de eventos Villa Blue Tree e em cinco unidades da Blue Tree Hotels – Alphaville, Faria Lima, Morumbi, Paulista e Verbo Divino, todas em São Paulo – final da segunda edição do reality culinário “Mestre do Sabor”, que será televisionada hoje (23), às 22h39, ao vivo na Rede Globo.

Chef Ana Zambelli, do Villa Blue Tree e Noah Gastronomia, é participante do Mestre do Sabor Foto: Globo / Camila Maia

O programa, que estreou em 30 de abril, tem o objetivo de apresentar um grupo de chefs experientes que precisam mostrar todo o talento ao elaborar diferentes pratos, valorizando a gastronomia nacional. O entretenimento conta com os jurados Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez, substituído por Rafael Costa e Silva na segunda parte dessa temporada.

Villa Blue Tree & Noah Gastronomia

Ana Zambelli conquistou os críticos na seleção de candidatos “Prato de Entrada”, com uma recriação original e criativa do Cuscuz Paulista, e, assim, foi escolhida para fazer parte da equipe do chef Leo Paixão.

O reality teve sete fases, sendo elas: o Prato de Entrada; Na Pressão, com duas rodadas de provas (Menu de Confiança e Batalha de Cucas); os Duelos, estilo mata-mata; a Repescagem, dinâmica individual com chefs que perderam a etapa anterior; Na Peneira, avaliação para a disputa de imunidade, na qual os três melhores candidatos garantiram vaga para a Semifinal; e, agora, a Final, episódio que exibirá o vencedor do concurso que receberá o prêmio de R$ 250 mil.

Foto: Globo / Camila Maia

Chef Ana Zambelli

Primeira brasileira a fazer parte da equipe do El Bulli, restaurante espanhol comandado pelo premiado Chef internacional Ferran Adriá, em 2003, a Chef Ana Zambelli acumula mais de 15 anos de experiência à frente da cozinha de importantes restaurantes, como Cantaloup, Sabuji, Le Chef Rouge e Le Tan Tan Bistrô. Vencedora do prêmio Chef Revelação da Revista Gula (2005), finalista do quadro Super Chef, transmitido pelo programa Mais Você, exibido pela Rede Globo, e coordenadora de gastronomia do Hell’s Kitchen, apresentado pelo SBT, a profissional foi responsável pela operacionalização do sistema de Alimentos & Bebidas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Atualmente assina as criações do Noah Gastronomia, restaurante do espaço de eventos Villa Blue Tree e de cinco unidades da Blue Tree Hotels (Blue Tree Premium Alphaville, Blue Tree Premium Faria Lima, Blue Tree Premium Morumbi, Blue Tree Premium Paulista e Blue Tree Premium Verbo Divino).