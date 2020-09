Sheraton Santos Hotel retoma suas operações em 21 de setembro

A propriedade convida os hóspedes a desfrutar de uma experiência de alto padrão em Santos

O Sheraton Santos Hotel tem o prazer de reabrir as suas portas na segunda-feira, dia 21 de setembro. Primeiro estabelecimento da rede Marriott na cidade, o hotel oferece à região o mais alto padrão de qualidade, eficiência e excelência.

Nesta retomada, a saúde e a segurança dos hóspedes continuam sendo a principal prioridade da propriedade. Seus já rigorosos padrões de limpeza e medidas de segurança foram atualizados para se alinharem ao Protocolo de Limpeza da Marriott Internacional e às normas dos orgãos governamentais (federal, estadual e municipal) . Todos os associados, hóspedes e visitantes devem utilizar máscaras, obedecer o distanciamento social, devidamente sinalizado no hotel, e podem higienizar suas mãos em diferentes totens de álcool gel presentes nos espaços públicos.

O hotel conta ainda com o apoio da tecnologia para proteger seus hóspedes sem prejudicar a interação. Via aplicativo do Mariott Bonvoy em seu telefone móvel é possível realizar check in e solicitações prévias à sua chegada à recepção e academia. O hotel também é o único em Santos com a tecnologia Mobile Key, em que o hóspede acessa o quarto com o seu telefone móvel.

Com 212 quartos, 15 suítes executivas e uma suíte presidencial, o Sheraton Santos Hotel é comandado pelo gerente geral João Berger. A propriedade faz parte do maior empreendimento multiuso do Litoral Paulista, o Praiamar Corporate, oferecendo aos hóspedes acesso rápido e fácil a diversos pontos de interesse da cidade, como o Praiamar Shopping, a balsa Santos-Guarujá e o Porto de Santos.

Opções de lazer não faltam dentro do hotel. Os hóspedes podem dar um mergulho na piscina, aproveitar os momentos livres nos salões de jogos para jovens ou adultos, colocar as atividades físicas em dia na academia. Para as crianças, o hotel oferece sala de recreação infantil.

Para atender as demandas executivas e de viagens em grupo, o hotel tem uma sofisticada estrutura de eventos. Além de um business center para maior comodidade e praticidade para aqueles que visitam o Sheraton Santos Hotel a trabalho.

Sheraton Santos Hotel

O Sheraton Santos Hotel foi construído com o objetivo de gerar o menor impacto ambiental possível, por meio de soluções sustentáveis como infraestrutura seca para cabeamento digital em fibra ótica, lâmpadas LED, gerenciamento automatizado dos gastos energéticos e ares-condicionados VRF, mais econômicos e eficientes que os split. Além disso, o hotel também ajuda no desenvolvimento econômico da região, criando cerca de 200 novos empregos diretos.

Sheraton Santos Hotel-Foto:Divulgação

RESTAURANTES E SERVIÇO DE QUARTO

O horário de serviço de alimentos & bebidas foi reorganizado para respeitar os regulamentos estabelecidos pelas autoridades locais (sujeito a alteração).

O LAGAR

Diariamente – Café da Manhã

LOBBY BAR

Diariamente – Almoço e Jantar

ROOM SERVICE

Diariamente das 6h às 23h

LAZER E FITNESS CENTER

O horário de serviço das instalações de lazer foi reorganizado para respeitar os regulamentos estabelecidos pelas autoridades locais (sujeito a alteração).

ÁREA DE LAZER – PISCINA

Diariamente das 8h às 19h

FITNESS CENTER

24 horas – mediante agendamento

Mais informações sobre a propriedade e reservas, acesse: www.sheratonsantos.com

Sheraton Santos Hotel-Foto: Divulgação

