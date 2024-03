A Night of Glitz, Glam & Clicks: Tiffany & Co. celebrou o seu e-commerce na noite do dia 14, em grande estilo

A Tiffany & Co., ícone mundial do luxo, se preparou para marcar um capítulo histórico em sua trajetória com um evento inédito e deslumbrante, em comemoração ao lançamento de sua tão aguardada loja virtual no país. Este acontecimento exclusivo transformou a Galeria Teo, em Pinheiros, São Paulo, em um palco de glamour e celebração.

A chegada dos convidados ocorreu no prestigiado Blue Carpet, marcando o início das festividades e estabelecendo a atmosfera exclusiva que permeou todo o evento. O criador de conteúdo, Gabriel Moraes, mais conhecido como Gabb, transmitiu as chegadas de celebridades e influenciadores em tempo real do Blue Carpet para seu Instagram (@gabb), que conta com mais de 299 mil seguidores. Essa cobertura eletrizante proporcionou aos espectadores uma visão íntima e cativante do evento.

O ponto alto da noite foi a aguardada Blue Box Talks com Silvia Braz, a comunicadora conduziu um bate-papo fascinante, transmitido em sua conta no Instagram (@silviabraz), com outros nomes de destaque da moda nacional. Este momento íntimo prometeu revelações e insights exclusivos sobre o universo luxuoso da Tiffany & Co. e o seu mais novo e-commerce.

Além disso, a DJ Cris Proença, uma das maiores personalidades musicais do Brasil, comandou a pista, garantindo que a energia da noite seja incomparável. Os experientes mixologistas do Bar Bardu trouxeram à vida cocktails únicos e baseados nas cinco regiōes do Brasil, enquanto o menu excepcional foi uma obra-prima executada por Aninha Gonzalez.

A Tiffany & Co. prometeu uma festa única, que integrou as cinco regiões do Brasil em celebração ao recém-lançado e-commerce da marca. O evento contou com personalidades como Lala Rudge, Maria Braz, Andressa Suita e muitos outros.

Lançamento do E-Commerce

A Tiffany & Co. anuncia o lançamento oficial do e-commerce no Brasil. A marca agora oferece um catálogo com mais de 4.000 itens, com entregas disponíveis em todo o país. Além de joias, acessórios, bolsas e objetos decorativos, a loja online também oferece com exclusividade alguns produtos de coleções icônicas da marca, como por exemplo joias da coleção Tiffany T.

O e-commerce mantém o padrão de excelência inabalável de suas lojas físicas e expande sua presença por todo o país, tendo como principal objetivo levar a icônica Blue Box a todas as regiões do Brasil. Para garantir uma experiência de compra excepcional, a Tiffany & Co. oferece entrega gratuita e uma central de atendimento dedicada para auxiliar nas compras online. Com esse passo, a Tiffany & Co. reafirma seu compromisso com a clientela no Brasil e em todo o mundo.

@tiffanyandco

www.tiffany.com.br

Tiffany & Co

A Tiffany & Co., fundada na cidade de Nova York em 1837 por Charles Lewis Tiffany, é uma joalheria de luxo global sinônimo de elegância, design inovador, artesanato fino e excelência criativa.

Com mais de 300 lojas de varejo em todo o mundo e uma força de trabalho de mais de 13.000 funcionários, a Tiffany & Co. e suas subsidiárias projetam, fabricam e comercializam joias, relógios e acessórios de luxo.

Quase 5.000 artesãos qualificados lapidam diamantes Tiffany e joias artesanais nas próprias oficinas da empresa, percebendo o compromisso da marca com a qualidade superlativa. A Tiffany & Co. tem um compromisso de longa data em conduzir seus negócios de forma responsável, sustentando o ambiente natural, priorizando a diversidade e a inclusão e impactando positivamente as comunidades em que opera.

Para saber mais sobre a Tiffany & Co. e seu compromisso com a sustentabilidade, visite tiffany.com. @tiffanyandco