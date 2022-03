FOHB realiza Encontro Corporativo de Compras na ANUFOOD Brazil 2022

Em parceria inédita com a ANUFOOD Brazil, o FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil – realizará uma rodada de negócios exclusiva para o segmento de Alimentos & Bebidas, que contará com a presença de diretores e gerentes de compras das principais redes hoteleiras associadas ao FOHB.

6ª edição do Encontro Corporativo de Compras

A 6ª edição do Encontro Corporativo de Compras acontecerá pela primeira vez na ANUFOOD Brazil, feira internacional exclusiva para o mercado de alimentos e bebidas, onde empresários e profissionais terão a oportunidade de estreitar relacionamento com compradores das redes hoteleiras e expandir seus negócios, já os diretores das redes poderão conhecer novos fornecedores e lançamento de produtos, buscando o desenvolvimento desta área em prol da retomada e produtividade do mercado hoteleiro.

ANUFOOD Brazil

O encontro contará com reuniões pré-agendadas e com rodadas de negócios de 20 minutos com cada rede. As redes associadas que estarão presentes são: Atlantica Hotels International, Atrio Hotel Management, Bristol Hotéis & Resorts, Estanplaza Hotels, GJP Hotels & Resorts, Louvre Hotels Group, Pestana Hotel Group, Royal Palm Hotels & Resorts, Slaviero Hotéis e Travel Inn Hotels. Todas as redes juntas somam em torno de 500 hotéis, representando uma oportunidade muito interessante de negociar com decisores de vários empreendimentos.

A rodada de negócios acontecerá no primeiro dia de evento, dia 12 de abril, das 13h às 17h no Espaço Hospitality Trends. Ainda há vagas disponíveis para fornecedores interessados e as inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março.

Para participar, entre em contato com Priscila Bibiano através do telefone (11) 9 7496 7103 ou e-mail parcerias@fohb.com.br.

FOHB

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne algumas das mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 19 redes associadas, tanto nacionais, como internacionais. São mais de 600 hotéis de redes associadas ao FOHB, que juntos totalizam mais de 100 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 201 municípios nas 5 regiões do Brasil, gerando mais de 130 mil empregos diretos e indiretos.