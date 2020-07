Milhas aéreas: como comprar produtos e até viajar de graça

Confira como conseguir milhas, assim como a melhor maneira de usá-las

Prestar atenção nos programas de fidelidade das companhias aéreas pode trazer benefícios interessantes para quem gosta de viajar. As milhas aéreas são uma dessas recompensas, permitindo que o cliente tenha descontos na compra de passagens aéreas, além de outras vantagens, que podem ser usufruídas, tanto por pessoas que viajam com muita frequência, quanto por aqueles que viajam periodicamente.

Como acumular milhas?

A maneira mais conhecida de acumulhar minhas aéreas é viajando. Por ser parte do sistema de fidelidade, as milhas ficam divididas de acordo com a companhia aérea escolhida para viajar. Assim, quanto mais viagens forem feitas com uma mesma companhia, mais milhas serão adquiridas para compras de passagens dessa mesma empresa. É possível se cadastrar em mais de um programa de fidelidade, mas o processo de juntar uma boa quantidade de milhas pode levar mais tempo. Por isso, o recomendado é se cadastrar em até dois programas. Nem todas as milhas são automaticamente registradas após a compra da passagem, por isso é necessário checar as condições de cada companhia, assim como o processo para registrar as milhas adquiridas.

Outra forma de juntar milhas é a partir de compras feitas com o cartão de crédito. Para isso, é necessário checar os benefícios proporcionados por cada cartão, além de como funciona o processo de conversão de pontos adquiridos em compra por milhas aéreas, assim como confirmar a parceria com programas de milhas das companhias. Após checar como ocorre a conversão, basta ficar atento para ganhar o máximo de pontos com as compras, principalmente ao adquirir produtos de alto valor. Também é preciso tomar cuidado para não deixar os pontos expirarem, sempre realizando a conversão para milhas dentro do prazo.

Além disso, também é possível adquirir milhas fazendo compras em sites parceiros da companhia aérea. É sempre importante checar as informações no site da empresa, para garantir que as milhas serão registradas corretamente. A lista de sites de compra parceiros pode ser encontrada nos portais das empresas aéreas.

Como gastar milhas?

Um dos principais benefícios das milhas é o seu uso para descontos na compra de passagens aéreas. Com o uso das milhas, é possível reduzir de maneira expressiva o valor total da compra, e, em alguns casos, é possível até mesmo adquirir a passagem cobrindo o valor total com milhas aéreas, sem que seja necessário pagar qualquer valor extra. A quantidade de milhas necessárias pode variar de acordo com o destino e a data da viagem.

Algumas companhias aéreas também permitem que as milhas sejam gastas na compra de eletrodomésticos, eletrônicos, itens de casa, assinaturas de revistas e até mesmo convertidas em vale-presentes, com opções para o público que não viaja com tanta frequência e prefere usar o benefício da fidelidade de outras maneiras. Além disso, é possível vender as milhas, por meio de plataformas seguras e específicas para isso, convertendo o benefício em dinheiro. Usar as milhas dessas maneiras também garante que elas sejam aproveitadas antes de expirarem, caso a pessoa não planeje viajar nos próximos meses.

Foto:Divulgação