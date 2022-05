Hotéis de Florianópolis apostam em lojas de conveniência inteligentes

Empreendimentos instalam estações com funcionamento 24 horas, sem funcionários, 100% automatizadas e livre de custos

Seis hotéis de Florianópolis (SC) já aderiram a uma novidade que é tendência mundial e vem agregando valor à oferta de serviços no setor, agradando aos hóspedes que buscam facilidade e segurança na hora de comprar alimentos e bebidas a qualquer hora do dia ou da noite. É a instalação de lojas de conveniência 24 horas e 100% automatizadas dentro do próprio empreendimento – e sem custos para o hotel. À frente deste modelo de negócio está a startup catarinense Empório Seletto, com sede na Capital.

Os hotéis onde o sistema já está implantado são o Jurerê Beach Village (que foi o primeiro), Ingleses Park Hotel e Ingleses Palace Hotel – e há outros três em fase de teste/avaliação e negociação. A meta é chegar até o final do ano com pelo menos 30 na cidade.

Gerente do Jurerê Beach Village, Mário Apollo Frohlich

De acordo com o gerente do Jurerê Beach Village, Mário Apollo Frohlich, a parceria (fechada em dezembro de 2021) tem sido excelente, já que o bairro não possui comércio deste tipo que funcione em expediente integral. “Consideramos essa ideia uma verdadeira quebra de paradigma sobre espaços de vendas dentro de hotéis, pois oferece itens que vão se adaptando ao longo da parceria. Mas, principalmente, pelo fato de deixar a loja de conveniência na confiança dos clientes, para pagamento direto, com conforto e praticidade, em todos os horários. O retorno por parte dos clientes têm sido positivo e é visto de forma inovadora”, conta.

CEO da Empório Seletto Henrique Tonin

O sucesso é confirmado pelo CEO da Empório Seletto Henrique Tonin. “O Jurerê Beach Village foi um projeto piloto e hoje é o carro-chefe no setor. Está dando muito certo e superou tanto as expectativas que é um dos que mais faturam na nossa rede”, afirma.

Jurerê Beach Village

No Jurerê Beach Village, a estrutura fica próxima à recepção, numa área de 15m², com acesso fácil (sem portas) e monitoramento. Estão à disposição cerca de 500 itens de alimentação e bebidas (inclusive resfriados e gelados) e de higiene pessoal. Os mais vendidos são: água, bebidas, chocolates, refeições prontas e picolés. A loja não possui atendentes, ou seja, o cliente escolhe o produto e faz o pagamento através de cartão (débito ou crédito) ou Pix, tudo baseado na confiança, dentro do conceito de honest market. O serviço também está beneficiando os moradores da região, já que é aberto ao público em geral.

Empório Seletto Jurerê Beach Village.Foto: Divulgação

Todo o investimento na instalação e funcionamento da estação é por conta da empresa que presta o serviço. O hotel tem apenas que ceder um local apropriado e ainda pode ganhar um percentual sobre as vendas. A empresa também faz todo o controle dos pagamentos e de reposição dos produtos. É realizada, porém, uma análise prévia dos hotéis interessados, para identificar se o negócio é viável. É necessário ter mais de 100 quartos e um fluxo considerável de hóspedes ao longo do ano.

Hotéis de Florianópolis

“A hotelaria é um setor interessante, pois os turistas têm um forte perfil consumidor dos tipos de produtos que oferecemos”, destaca Tonin. A Empório Seletto também conta com outras 13 unidades, localizadas em condomínios residenciais e corporativos, além de empresas.