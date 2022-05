Fábrica de Taubaté tem a melhor qualidade e produtividade da marca VW

A fábrica da Volkswagen do Brasil em Taubaté acaba de ser anunciada vencedora na categoria Fit 4 Finish, que avalia a otimização dos processos em toda a operação, para envio do carro com Qualidade máxima ao cliente final, realizado pela matriz da VW, na Alemanha.

Volkswagen do Brasil

Durante todo o ano de 2021, 14 fábricas da VW em todo o mundo foram avaliadas por critérios de Qualidade, Produtividade, Logística e Eficiência. No prêmio Performer of The Year, Taubaté terminou na 2ª posição, atrás de Puebla, no México. A VW do Brasil é a grande vencedora do ano: além de Taubaté, as fábricas da Anchieta e de São José dos Pinhais também estão no topo do ranking, ocupando a 3ª e 6ª posições.



Vilque Rojas (esq.), plant manager da fábrica de Taubaté, e Miguel Sanches, vice-presidente de Operações da Volkswagen Região América do Sul -Foto:Divulgação

Taubaté

“Com um trabalho fortíssimo e extremamente focado, o time de Taubaté conseguiu aumentar ainda mais a excelência da fábrica, o que a qualificou para produzir o novo modelo da marca, o Polo Track. Com a chegada da plataforma MQB, agora o desafio é manter o nível de performance, buscando a cada dia melhorar ainda mais os nossos processos e a Qualidade. Pelo que já vi dessa equipe, tenho certeza de que todos farão o seu melhor para isso. Parabenizo também os times da Anchieta e Curitiba, que tiveram um desempenho excelente e mostraram toda a força da VW do Brasil!”, disse Miguel Sanches, vice-presidente de Operações da Volkswagen Região América do Sul.

“Tenho muito orgulho desse time, que ‘lutou’ muito pelos nossos carros, buscando cada oportunidade de melhoria e sinergia de processos. Empoderamos todos os nossos colaboradores, dando autonomia e acreditando nas suas ideias, e com isso conquistamos esse merecido reconhecimento. Conquistamos essa primeira estrela. Agora vamos trabalhar pela segunda!”, destacou Vilque Rojas, plant manager da fábrica de Taubaté.

Fábrica de Taubaté