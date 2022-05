Embraer instala Banda Ka na frota de jatos Legacy 500 da Flexjet na Europa

A Embraer anunciou hoje que a Flexjet é a primeira cliente do Legacy 500 no mundo a instalar a Banda Ka, que oferece conexão rápida, como uma modificação pós-venda, na sua frota de jatos executivos na Europa. Este novo recurso também está disponível, por meio de um boletim de serviço, para os jatos executivos Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500 e Praetor 600. A Embraer também oferece a instalação de Banda Ka direto da fábrica, como um item opcional, para o Praetor 600 e o Praetor 500.

“Observamos a demanda do mercado para que a Embraer oferecesse esta solução pós-venda e, agora, temos a capacidade de instalar este item em aeronaves em operação”, disse Marsha Woelber, Vice-Presidente Global de Suporte ao Cliente de Aviação Executiva e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte. “Esta modificação está disponível para clientes que queiram contar com este recurso de alta velocidade, que proporciona uma melhor experiência de conectividade a bordo.”

A Banda Ka oferece acesso à internet de alta velocidade, permitindo aos clientes acessarem e-mails, trocar arquivos, ver conteúdos em vídeo, entre outras possibilidades, permitindo que vários aparelhos estejam conectados ao mesmo tempo.

“Com a Banda Ka já disponível em nossos Praetor 600 na Europa, sabemos como este é um ótimo acréscimo à experiência de bordo para nossos passageiros, que podem continuar produtivos em seus trabalhos ou aproveitar as diversas opções de entretenimento enquanto voam. Tivemos o prazer de trabalhar com a Embraer para instalar este recurso nos nossos Legacy 500, nos tornando assim o único grande operador de frota na Europa a oferecer Banda Ka em todas as aeronaves”, afirma Marine Eugène, Diretora Geral da Flexjet na Europa.

A Embraer e a Flexjet têm uma longa e bem-sucedida parceria. Os pedidos da Flexjet, e subsequentes entregas do Praetor 500 e do Praetor 600 em 2019, marcaram a quarta vez em que a equipe de gerenciamento da Flexjet introduziu novas aeronaves Embraer ao mercado de propriedade compartilhada. Outras introduções de aeronaves da Companhia foram o Legacy Executive, em 2003, o Phenom 300, em 2010, o Legacy 450 e o Legacy 500, ambos em 2016.

A Embraer está criando hoje o mundo de viagens aéreas privadas sob medida do futuro, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor – ao mesmo tempo que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam tecnologia, desempenho e conforto inovadores. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva em sua forma mais pura; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido dos últimos dez anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de voo da classe, são os jatos executivos de médio e super médio porte mais revolucionários e tecnologicamente avançados, capazes de cruzar continentes e oceanos, respectivamente.

Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e ágil que é a melhor em serviços do setor.