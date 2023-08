“O Barulho da Noite”, protagonizado por Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira, concorre no 51º Festival de Cinema de Gramado

Primeiro longa do Tocantins a participar do festival é dirigido por Eva Pereira, única diretora mulher na competição.

Primeiro longa-metragem do Tocantins a participar do Festival de Cinema de Gramado e único dirigido por uma mulher a entrar na competição deste ano, “O Barulho da Noite“, de Eva Pereira, é protagonizado por Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira. A distribuidora Lira Filmes acaba de divulgar o teaser com as primeiras imagens do filme e o cartaz inédito. Ambientada em um lugar remoto, no sertão, a história se apresenta a partir da relação delicada das irmãs Maria Luiza (7) e Ritinha (5), interpretadas por Alícia Santana e Anna Alice Dias, com Agenor (Marcos Palmeira), seu dedicado e afetuoso pai. Castigada pelas lembranças e traumas da infância e sobrecarregada com as tarefas que lhe cabem, Sônia (Emanuelle Araújo) vive à flor da pele. A fragilidade daquela estrutura familiar é profundamente abalada com a chegada de Athayde (Patrick Sampaio), suposto sobrinho de Agenor que vem para ajudar na lavoura.

Agricultor e folião do Divino Espírito Santo, Agenor parte em viagem para cumprir seus deveres religiosos na Festa do Divino, deixando sua mulher e filhas aos cuidados do intruso. Ao tratar de temas delicados e retratar o cotidiano rural do Brasil profundo, “O Barulho da Noite” revela uma história dramática contada por não ditos, pelo olhar da menina que se cala e se encolhe pela dor silenciada e pelo pedido mudo de socorro, nunca atendido. O elenco conta também com Tonico Pereira no papel do caixeiro-viajante Chico Mascate.

“Apesar de se tratar de um drama, o filme não envereda pelos excessos melodramáticos. Mas sim pelos sentimentos represados no olhar, pela força do que fica preso na garganta e salta aos olhos. A luz de lamparina e os sons noturnos marcam todas as nuances, já que os pontos de viradas se concentram à noite”, diz a diretora Eva Pereira, que faz sua estreia na direção de um longa de ficção.

51º Festival de Cinema de Gramado

“O Barulho da Noite” concorre na competição principal do 51º Festival de Cinema de Gramado, que acontece de 11 a 19 de agosto, na Serra Gaúcha. A direção de fotografia é assinada por Fabrício Tadeu (“Alemão 2”, “Aquarius”) e a produção é da MZN Filmes, de Márcio e Diego Mazaron, e Cunhã Porã Filmes, em coprodução com a Bananeira Filmes, de Vânia Catani, e com o Canal Brasil. A distribuição é da Lira Filmes e o lançamento nos cinemas está previsto para 2024.

“O Barulho da Noite“

Veja o TEASER

SINOPSE

Sônia é uma mulher que silencia muitas dores da infância e se sente esquecida e invisibilizada pelo marido, Agenor, agricultor e folião do Divino Espírito Santo. Pai dedicado e afetuoso, Agenor batalha para dar uma vida melhor à mulher e às duas filhas. Todo ano, em nome de sua fé, deixa a família sozinha no sertão do Tocantins por 40 dias. A chegada do misterioso Athayde, suposto sobrinho de Agenor, vai transformar a vida da família.

ELENCO

Marcos Palmeira (Agenor)

Emanuelle Araújo (Sônia)

Tonico Pereira (Chico Mascate)

Patrick Sampaio (Athayde)

Alícia Santana (Maria Luíza)

Anna Alice Dias (Ritinha)

PARTICIPAÇÕES

Mercês Campelo

Cícero Belém

Foliões de Natividade

Wertemberg Nunes

Antista do Acordeon

FICHA TÉCNICA

Roteiro e Direção: Eva Pereira

Fotografia e Câmera: Fabrício Tadeu

Produtores: Márcio Mazaron, Diego Mazaron e Eva Pereira

Produção: MZN Filmes e Cunhã Porã Filmes

Coprodução: Bananeira Filmes e Canal Brasil

Produtor Associado: Luiz Carlos Teixeira

Produção Executiva: Tarcila Jacob, Vania Catani, Marcio Mazaron e Eva Pereira

Direção de Arte: Karen Araújo

Figurino: Rô Nascimento

Caracterização: Angélica Ribeiro

Direção de Produção: Renato Pimentel

Som direto: Laura Zimmermann

Montagem: André Sampaio

Trilha Sonora: Emanuelle Araújo e Ricco Viana

Desenho, edição e mixagem de som: Bernardo Gerbara

Produção de Finalização: Elaine Azevedo e Silva

DIRETORA EVA PEREIRA

Eva Pereira iniciou sua carreira na arte como atriz, integrando o Grupo Ciganus Teatro e Dança. Depois, migrou para o audiovisual atuando na direção e roteiro de conteúdo institucional e publicitário. Trabalhou por 5 anos, na produção de um projeto independente de circulação e democratização de acesso a filmes brasileiros – CBRM. Após 20 anos de experiência no audiovisual, onde transitou de estágiaria para coordenadora de produção e assistente de direção, entendeu que estava na hora de alçar novos voos. Em 2013 roteirizou e dirigiu o longa doc “Pedido de Folião”, em 2014, assinou roteiro e direção do segmento 6 da produção coletiva “Palmas, eu gosto de tu”, Em 2016/2017 escreveu e dirigiu sua primeira série para TV “O Mistério de Nhemyrõ”, série documental com 13 episódios, que retrata o alto índice de suicídio indígena no Brasil. A série estreou nacionalmente na TV Cultura, em 2020. Em 2018 rodou “O Barulho da Noite”, seu primeiro longa de ficção. Em 2020 foi uma das 10 cineastas convidadas para compor o projeto “70 Olhares dos Direitos Humanos”, com a direção do filme documental “Re- Construção”. Em 2022 dirigiu no Brasil dois episódios da série “Minha Música, Minha Terra”, uma produção original da Disney Plus, com estreia prevista para o segundo semestre de 2023. Atualmente se prepara para rodar a série “Tocantinos – Um Olhar para Dentro” e em 2024, “Luziléia – seu segundo longa ficção.

PRODUTORA MZN

Em 2013, somando 15 anos de experiência no mercado audiovisual, os irmãos Diego e Márcio Mazaron criaram a MZN FILMES em Palmas, Tocantins. Por meio de parceria com roteiristas, diretores, produtores e realizadores independentes, conseguiram em 10 anos se tornar uma das principais empresas de atuação do segmento no Tocantins e uma das mais expressivas da Região Norte. Em 2015, foi contemplada no Edital de TVs Públicas com a Minissérie “O Mistério de Nhemyrõ”, de 13 episódios com 26 min cada. O trabalho retrata o alto índice de suicídio indígena no Brasil. Além da série, está sendo finalizado o longa documental “O Grito dos Invisíveis”, com o mesmo tema. Ainda em 2015, a empresa realizou o Curta “Piti em Mim”, contemplado no edital PROMIC/Arranjos Regionais, e o documentário “Gigantes de Palmas”. Em 2016, em coprodução com a empresa Spatium Audiovisual (N.C. de Araújo) realizou a série de ficção “Boneco de Barro e o Rei”, de 26 episódios, sendo 13 min cada, projeto também contemplado no edital de TVs Públicas. Em 2017, foi contemplada na Chamada Pública BRDE/FSA PRODECINE 01/20016 com o projeto do Longa Metragem “O Barulho da Noite”, sendo este, o primeiro projeto do Tocantins a conquistar um Prodecine.

COPRODUTORA BANANEIRA FILMES

Fundada em 2000 pela produtora Vânia Catani, a Bananeira Filmes é atualmente uma das mais prestigiadas produtoras de cinema do Brasil, que tem como característica principal o investimento em produções independentes de notória qualidade artística. Dentre as obras de sucesso, estão os filmes de Selton Mello, todos produzidos pela Bananeira Filmes, com destaque para “O Palhaço”, visto por mais de 1,5 milhões de pessoas no Brasil e ganhador de mais de 50 prêmios nacionais e internacionais. “O Palhaço” venceu 12 categorias no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2012, e foi escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A alta qualidade artística dos filmes produzidos pela Bananeira é também reconhecida nos mais importantes festivais nacionais e internacionais. Somadas, suas produções já foram exibidas em 250 festivais em 40 países, e já receberam até o momento 146 prêmios. Atualmente, Vania Catani integra os quadros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, sendo uma das votantes na premiação do Oscar, o que demonstra o reconhecimento internacional por seu trabalho.

DISTRIBUIDORA LIRA FILMES

A Lira Filmes é uma produtora independente e distribuidora de conteúdo para TV, cinema e streaming, sediada na cidade de São Paulo. Lançou em cinema os longas-metragens Saudade e O Circo Voltou, de Paulo Caldas, O Verde Está do Outro Lado, Sefarad, Faz Sol Lá Sim, Danças Negras, Luana Muniz – Filha da Lua, Ménage. Lançará neste segundo semestre os filmes Tempo Ruy, Lo Que Queda En El Camiño, Luiz Carlini – Guitarrista De Rock, Tenho Fé, Memória e Levante.

Emanuelle Araújo e Marcos Palmeira