Festival de comidas gigantes, o Big Food Festival, desembarca em São José dos Campos

Depois do grande sucesso da 1ª edição do Big Food Festival em São Bernardo do Campo, o evento chega à cidade, no ComVem Mall JK. Confirmada a presença da maior coxinha do Brasil (20kg!), além de pasteis, hambúrgueres e churros enormes, e porções imensas de batatas fritas, pamonhas de 2kg e cerveja artesanal, entre muitas outras delícias. Haverá desafio de comilança, show da banda Redstok e o DJ Dinho Garcia. Pet friendly e com entrada gratuita.

A notícia não poderia ser melhor para quem adora exageros e se deliciar com grandes quantidades de comida. E para quem tem prazer em comer bem e quiser se jogar numa comilança pra lá de boa! É para eles e quem mais quiser que o Espaço As Meninas Feiras de Eventos e a Charrua Produções Artísticas promovem um evento inédito e de tirar o fôlego.

Big Food Festival

O Big Food Festival, o Festival da “Iguinorança”, idealizado e promovidopelo Espaço As Meninas Feiras e Eventos e a Charrua Produções Artísticas,está chegando em São José dos Campos!Foi inspirado nos famosos festivais cariocas e americanos de comidas de rua gigantes, que reúnem clássicos “não gourmetizados”, como sanduíches, salgados, doces e outros quitutes em quantidades generosas – de encher os olhos e o estômago, com simplicidade e capricho. E também terá comida à vontade nos tamanhos tradicionais.

A primeira edição em São Bernardo do Campo trouxe aos visitantes uma experiência inusitada e divertida! A próxima parada em SJC contará com os mesmos participantes, inclusive o famoso casal Nascimento – Júlio e Ana –, o casal mais comilão do Brasil, que promoverá desafios de comilança com direito a prêmios.

O evento acontece no último fim de semana de maio, no ComVem Mall JK – Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 6812 – Monte Castelo. Atentem para os dias e horários para não perder nada! Sexta-feira (27), das 17h às 23h; sábado (28), das 12h às 23h; e domingo (29), das 12h às 20h. Para confirmar presença e saber tudo que terá no festival, basta acessar pelo link https://fb.me/e/1bGqiLC13

“Alô, joseenses e apreciadores da boa comida de toda a região! Esperamos vocês neste evento que oferece aos visitantes a oportunidade de compartilhar com seus amigos e familiares comidas gigantes e deliciosas, com receitas preparadas exclusivamente para o evento. Venham passar o fim de semana com a gente!”, convida Elaine Vilela, uma das idealizadoras do festival e sócia-proprietária do Espaço As Meninas Feiras e Eventos.

O cardápio está recheado de comidas imensas, mas as tradicionais também estão garantidas! O festival reunirá uma boa variedade de gostosuras, como hambúrguer de 3kg, coxinhas de 1kg e 3kg, coxinhaburguer de de 2kg, pastel de 01 metro, pamonha de 2kg, curau de 1kg, porção de batata frita tradicional e com opção de bacon de 1kg, sanduíche big monster, tempurá e temaki gigantes, além de cone de churros de 2,5kg, bolo de milho de 1kg, algodão doce gigante, bolo de pote e merengue extra grande, brigadeiro e mais uma grande diversidade de comidas, incluindo costela fogo de chão, churrasco, lanches etc. Serão mais de 50 expositores, incluindo 60 rótulos de cerveja artesanal. Terá caneca de 1,260 litros de cerveja, suco de milho de 1 litro e capirinha de 3,5 litros, além de drinks e outras bebidas em tamanhos normais.

Para animar ainda mais, show imperdível da super banda Redstok, no domingo (29 ), às 17h30 . Ainda na programação musical, presença em tempo integral do DJ Dinho Garcia, famoso nas baladas paulistanas, com muito set de música eletrônica, flashback, pop, rock e muito mais.

“A entrada é gratuita (o visitante só paga o que consumir). É uma boa oportunidade para passar um fim de semana agradável com a família e os amigos. Pode levar também o pet de estimação. Esperamos vocês”, comenta Luciana Malheiros, sócia da Charrua Produções Artísticas.

Produção e realização :

Espaço As Meninas Feiras e Eventos

Charrua Produções Artísticas

