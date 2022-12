GISELE BÜNDCHEN RETORNA AO BRASIL PARA CELEBRAR OS 60 ANOS DA VIVARA

Ao lado de diversas celebridades, a modelo aproveitou para festejar também os 12 anos da parceria com a joalheria

Na segunda-feira, 12 de dezembro, a überbermodel Gisele Bündchen desembarcou no Brasil para celebrar os 60 anos da Vivara, maior rede de joalheria da América Latina. A comemoração contou com a presença de Marina Ruy Barbosa, Claudia Raia, Cauã Reymond, Isabelli Fontana, Gloria Pires, Pathy Dejesus, Cléo, Maria Gadú, Jonathan Azevedo, Silvia Braz, Laura Neiva, Agnes Nunes, Camila Coutinho, Rita Carreira, Maria Braz, Leo Picon, Jordanna Maia, Romana Novais,Sasha, Lala Rudge entre outros, na Pinacoteca SP.

60 anos da Vivara

IsabelliFontana, Silvia Braz, Pathy, Caua, Gisele, Jonathan, Laura Neiva, Marina, Gloria Pires-Foto: Lu Prezia

Durante a noite, a modelo gaúcha que conquistou o mundo, também celebrou seus 12 anos de parceria com a Vivara.

Com DNA 100% brasileiro, a noite foi marcada por MPB, com pocket show das cantoras Maria Gadú e Agnes Nunes, e um jantar especial assinado pela 7 Gastronomia por Alex Atala & Sapore, trazendo iguarias da culinária do país.

Referência no mundo da joalheria, a Vivara segue há 60 anos o propósito de tornar cada história única.

Vivara

Suas joias levam o mesmo encantamento e delicadeza, dedicado pelos antigos ourives, para eternizar os momentos mais especiais de cada cliente. Atualmente, a Vivara é a maior rede de joalheria do Brasil, com mais de 300 lojas nas principais cidades do país.

Gisele Bündchen