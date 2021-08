99 lança pacote de apoio aos motoristas parceiros e prevê impactar PIB em mais de meio bilhão de reais

Iniciativa tem como objetivo apoiar a retomada econômica das cidades

• Ações começaram a ser implementadas em julho e visam ampliar ganhos dos parceiros e melhorar a experiência na plataforma

• Repasse integral em dias e horários específicos e revisão de políticas de cancelamento fazem parte do plano

Diante do cenário desafiador enfrentado pelo setor de transportes por aplicativo com os constantes aumentos no combustível, a 99 lança um pacote de ações que pretende colaborar com os ganhos dos motoristas parceiros da empresa e ainda impactar a economia do país. As iniciativas serão implementadas ao longo do segundo semestre, com algumas delas já começando este mês.

Com o pacote, a empresa estima injetar mais de R$ 570 milhões ao PIB brasileiro até dezembro, além do valor já gerado pela atividade intermediada pela companhia. Em 2020, este montante foi de R$ 15 bilhões, segundo um estudo da Fipe que considera o impacto econômico da renda obtida pelos motoristas parceiros, gasta em seus custos operacionais (como alimentação e combustível) e no consumo de suas famílias (bens e serviços em geral).

Livia Pozzi, Diretora de Operações e Produtos da 99

“Esses valores mostram como a atividade da 99 é importante para a economia brasileira e nosso compromisso é continuar apoiando a geração de renda pelos parceiros da plataforma. Com esse pacote, nosso objetivo é retomar o equilíbrio da operação, levando em consideração a nova realidade do serviço, como o crescimento do volume de chamadas por meio da plataforma, impulsionado pela adoção em massa da modalidade pelas pessoas da Classe C”, declara Livia Pozzi, Diretora de Operações e Produtos da 99.

SOMOS99

As iniciativas somam-se aos benefícios concedidos pela empresa por meio do programa de parceria SOMOS99 que, entre outras vantagens, garante 10% de desconto no combustível dos 3.2 mil postos da rede Shell, e já foi responsável por R$ 3,1 milhões de economia aos motoristas parceiros.

Confira as iniciativas que já estão em vigência:

• Taxa Zero

O que é? A taxa de intermediação cobrada pela 99 será zerada em dias ou horários específicos ao longo dos meses em todas as categorias, exceto táxi. Dessa maneira, o valor integral da corrida será repassado ao motorista parceiro. Nas cidades onde há a cobrança de preço público, a 99 faz a dedução desse valor e o repassa ao município. Os motoristas serão comunicados com antecedência sobre os dias de Taxa Zero. Apenas na cidade de São Paulo, a iniciativa, em teste desde julho, já gerou R$ 3 milhões de retorno aos motoristas parceiros.

• Escolha Inteligente

O que é? Em cidades e períodos selecionados, a plataforma apresentará as opções de incentivo disponíveis de corrida para que o motorista parceiro escolha aquela que melhor atenda à sua rotina. Os incentivos oferecem ganhos financeiros para quem cumprir os requisitos das campanhas.

• Corrida Turbinada

O que é? Com essa opção, o motorista adquire um pacote de bônus que é aplicado à dinâmica de preço das suas corridas durante um determinado período de tempo. Importante destacar que este valor extra não impacta no preço final ao passageiro, ou seja, é subsidiado integralmente pela 99.

• Reembolso Rápido

O que é? Atendendo a uma das maiores insatisfações entre os motoristas, a 99 fará a revisão do sistema de solicitação de reembolso no app, com adaptações para agilizar o processo de pagamento ao motorista quando o passageiro não paga a corrida.

• Revisão de Políticas da Plataforma

O que é? Revisão da política de cancelamentos que bloqueia o motorista parceiro por infrações às regras da plataforma. Entretanto, atitudes que vão contra as políticas de uso da plataforma – como casos de ofensa e preconceito – ou infrações à lei vigente continuarão sujeitas às consequências previstas em nossos Termos de Uso.

Volume de corridas aumentou

Desde o início da pandemia, a 99 vem observando um aumento do volume de pedidos na plataforma pela população da Classe C. “Sem o privilégio do trabalho remoto, as pessoas com menor renda passaram a utilizar mais transportes por aplicativo. Uma pesquisa Datafolha constatou que, entre as pessoas da Classe C, 40% afirma ter aumentado a frequência de utilização do app em 2020 e 31% começou a utilizar a modalidade por causa da pandemia”, explica Livia Pozzi.

Para a diretora, a Classe C representa a maior fatia de usuários da plataforma também devido aos preços acessíveis praticados pela empresa. “O aumento da gasolina impacta todos os setores, mas o de transporte sente os efeitos primeiro. Nosso compromisso com a sociedade é de continuar garantindo a geração de renda aos nossos motoristas parceiros, mas também seguir promovendo o acesso à mobilidade por parte das pessoas que precisam do serviço”.

Somada a este aumento, a retomada das atividades econômicas no início de 2021 fez as Classes A e B voltarem a utilizar o serviço, intensificando o volume de chamadas solicitadas por meio da plataforma. Para incentivar a disponibilidade de motoristas, a 99 está promovendo pelo segundo ano consecutivo a campanha Direção Premiada, que sorteará oito carros de R$ 80 mil, uma casa no valor de R$ 200 mil, além de prêmios semanais.

99

A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e no Brasil conecta milhões de pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.