FIV com óvulos doados: como é o processo?

Você já parou para pensar na maravilha que é a doação de óvulos? Esse ato voluntário, anônimo e solidário tem o poder de transformar vidas, permitindo que muitas mulheres realizem o sonho de ser mães. E quando falamos em FIV (Fertilização in Vitro) com óvulos doados, estamos nos referindo a uma técnica revolucionária que une ciência e generosidade. Vamos entender melhor?

Tudo começa com a doação de óvulos

Ser uma doadora de óvulos não é apenas sobre doar células. É sobre doar esperança, sonhos e a possibilidade de uma nova vida. Mas, como funciona esse processo? Tudo começa com a estimulação dos ovários da doadora. Através da auto-administração de injeções diárias, os ovários são incentivados a produzir uma maior quantidade de óvulos. Esse processo é monitorado por ecografia para avaliar o crescimento dos folículos.

Após a estimulação, os folículos de bom tamanho são extraídos em um procedimento chamado punção folicular. Esse procedimento é rápido, dura cerca de 15 minutos, e geralmente é indolor!

Quem pode ser uma doadora?

Agora, você pode estar se perguntando: “Eu posso ser uma doadora de óvulos?” Bem, existem alguns requisitos:

Ter entre 18 e 30 anos.

Estar em boa saúde física e mental.

Não ter antecedentes familiares de doenças genéticas.

Não apresentar anomalias no sistema reprodutor.

Ter um Índice de Masa Corporal (IMC) entre 18 e 25 kg/m².

FIV com óvulos doados: o processo passo a passo

O primeiro passo para quem busca realizar a FIV com óvulos doados é encontrar a doadora ideal. E como isso é feito? Bem, características físicas e genéticas do receptor e de seu parceiro (se houver) são levadas em consideração para encontrar a doadora com maior compatibilidade. Tenha em mente que a doação é anônima, portanto, em nenhum momento a pessoa saberá a identidade da doadora.

Uma vez que os óvulos são doados, eles são criopreservados e transportados para a clínica onde ocorrerá a FIV. Lá, os óvulos são fecundados pelos espermatozóides, formando o embrião. Esse embrião é cultivado por cerca de 5 a 6 dias antes de ser transferido para o útero da paciente receptora.

Fonte: iStock

Por que uma pessoa optaria pela FIV com doação de óvulos?

A decisão de optar pela FIV com óvulos doados é profundamente pessoal e pode ser influenciada por uma variedade de razões médicas e pessoais. Aqui estão algumas das razões mais comuns:

Problemas de fertilidade: algumas mulheres enfrentam problemas de fertilidade que afetam a qualidade ou a quantidade de seus óvulos. Isso pode ser devido a condições médicas, tratamentos como quimioterapia ou simplesmente à idade.

algumas mulheres enfrentam problemas de fertilidade que afetam a qualidade ou a quantidade de seus óvulos. Isso pode ser devido a condições médicas, tratamentos como quimioterapia ou simplesmente à idade. Menopausa precoce: algumas mulheres entram na menopausa mais cedo do que o usual. Nesses casos, a doação de óvulos pode ser a única opção para conceber.

algumas mulheres entram na menopausa mais cedo do que o usual. Nesses casos, a doação de óvulos pode ser a única opção para conceber. Evitar doenças genéticas: se existe um risco conhecido de transmitir uma doença genética, a FIV com óvulos doados pode ser uma opção para evitar essa transmissão.

se existe um risco conhecido de transmitir uma doença genética, a FIV com óvulos doados pode ser uma opção para evitar essa transmissão. Decisões pessoais: além das razões médicas, algumas pessoas optam pela FIV com óvulos doados por razões pessoais ou circunstanciais, como casais do mesmo sexo ou pessoas solteiras que desejam ter filhos.

Benefícios e desafios da FIV com óvulos doados

A FIV com óvulos doados é uma técnica revolucionária que tem transformado a vida de muitas pessoas, permitindo-lhes realizar o sonho de ter um filho. No entanto, como qualquer procedimento médico, vem com seus próprios benefícios e desafios.

Um dos maiores benefícios da FIV com óvulos doados é a maior probabilidade de sucesso. Utilizar óvulos de doadoras jovens e saudáveis pode significar uma maior chance de concepção bem-sucedida. Isso é especialmente verdadeiro para mulheres mais velhas ou aquelas com problemas de fertilidade.

Além disso, para muitas mulheres, a FIV com óvulos doados é a luz no fim do túnel, permitindo-lhes superar obstáculos de fertilidade e realizar o sonho de ser mãe. A diversidade de escolha também é um benefício significativo. Com um banco de óvulos, os receptores têm a oportunidade de escolher uma doadora que se alinhe com suas preferências em termos de características físicas e genéticas.

Fonte: Freepik

A FIV com óvulos doados é muito mais do que um procedimento médico. Seja você uma doadora, uma receptora ou alguém simplesmente interessado no tópico, esperamos que este artigo tenha proporcionado uma visão abrangente e esclarecedora sobre o assunto. Lembre-se que cada história de FIV é única, assim como cada vida que ela ajuda a criar.