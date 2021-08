Ingram Micro Brasil anuncia parceria de distribuição com a Pure Storage

A Ingram Micro Brasil acaba de anunciar uma parceria de distribuição com a Pure Storage®, pioneira em TI que oferece armazenamento como serviço em um mundo multi-cloud. A parceria, que já existe em outros países, chega para enriquecer o portfólio local de storage da Ingram Micro com soluções de armazenamento seguro de dados para empresas de SaaS, provedores de serviços em nuvem e clientes do setor público e corporativo. “Com a Pure Storage completamos e ganhamos ainda mais força, levando uma oferta com alto valor agregado aos nossos parceiros”, disse Roberto Gero, diretor de Advanced Computing da Ingram Micro.

Pure Storage®

Pelo acordo, revendedores e integradores da Ingram Micro de todo o país passam a contar com o portfólio completo de soluções diferenciadas da Pure Storage, que tem grande relevância por seu aporte em inovação e tecnologia. Entre os destaques estão as soluções de armazenamento FlashArray//C e FlashArray//X e o Pure1®, software baseado em inteligência artificial que gerencia, administra e otimiza a infraestrutura de dados. Outro ponto forte da Pure Storage é o fornecimento de soluções integradas de backup para proteção de dados. Segundo Gero, hoje, os ataques e sequestros de dados estão em constante crescimento e é importante que o storage, repositório central de todos os dados sensíveis da empresa, tenha uma tecnologia diferenciada, como são os snapshots do SafeMode™ da Pure Storage. “Eles protegem dados e metadados de backup criando uma cópia segura. Os ataques de ransomware não podem apagar, modificar nem criptografar os snapshots do SafeMode™, mesmo com credenciais de administrador. Com isso, os dados ficam totalmente protegidos. Assim, a parceria com a Pure Storage vai agregar muito ao nosso portfólio, possibilitando aos nossos parceiros ofertarem uma solução completa e segura aos seus clientes”, explica o diretor da Ingram Micro Brasil.

Revendedores e integradores parceiros da Ingram Micro ainda podem contar com outros benefícios da Pure Storage, como o Pure Partner Program, que oferece incentivos, recursos de marketing, suporte e treinamento, e o Pure WaveMakers, programa que recompensa os parceiros que se destacarem em suas posições. Além disso, por meio do Partner Portal, poderão se manter atualizados sobre os mais recentes recursos técnicos e de vendas, treinamentos e campanhas de marketing, e ainda acessar uma biblioteca de ativos digitais e conteúdo de social selling.

“O portfólio diferenciado, inovador e totalmente baseado em tecnologia flash da Pure Storage, somado a esse pacote de benefícios para nossos canais, que vão desde treinamentos e capacitação a ótimos incentivos de vendas, nos fazem ter as melhores expectativas com essa parceria, sobretudo por trazer um novo ecossistema e uma nova oferta à unidade de Advanced Solutions, que já é muito forte e tem bastante participação de mercado”, completa Gero.

“A Ingram Micro é um importante parceiro da Pure, e esperamos replicar no Brasil o sucesso que já existe no exterior. As operações da Pure são 100% por meio de parceiros, e o suporte dos distribuidores para desenvolver nosso ecossistema é essencial. Em troca, oferecemos suporte técnico e comercial e recursos para ajudá-los a se tornarem verdadeiros experts em Pure. Nossas expectativas com essa parceria são as melhores para alavancar ainda mais nossos negócios conjuntos no mercado de armazenamento “, diz Paulo de Godoy, country manager da Pure Storage.”

Para saber mais sobre a Ingram Micro, acesse o site da Ingram Micro Brasil .

Ingram Micro Brasil

Sobre a Ingram Micro Inc . : A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de mais de 80 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud. Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, e vendedores locais em Curitiba, Joinville, Belo Horizonte, Recife, Salvador e interior paulista, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site da Ingram Micro ou ligue para (11) 2078.4200.