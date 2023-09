No Dia do Sexo, confira seleção de vinhos que despertam o hormônio do prazer

Sabia que a ocitocina também é liberada quando tomamos vinho? Pegue essa dica e separe a sua taça para curtir a data em grande estilo e boa companhia

Dia 6 de setembro, é comemorado o dia do sexo no Brasil. A data comemorativa nasceu com uma campanha publicitária de uma marca de preservativos em alusão a uma posição sexual que faz referência aos numerais 6 e 9. Embora seja natural, o sexo ainda permanece como um tabu para muitas pessoas, o que torna disseminar conhecimento sobre o assunto muito importante para que aconteça sempre de forma segura, respeitosa e consentida.

Quando o sexo é percebido como prazeroso, as pessoas alcançam seu ápice de prazer e ficam mais relaxadas, felizes e abertas para a vida. Além disso, o hipotálamo produz ocitocina, também conhecida como o hormônio do prazer, do relaxamento e do amor. “Agora, o que poucos sabem é que a ocitocina também é liberada quando tomamos vinho! Ela deixa os sentidos aguçados, relaxados e nos permite viver a experiência”, comenta Domenique Soler Rodrigues, especialista da Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo e líder no ranking de importação do Brasil.

Gostou da dica pra lá de especial? Então, aproveite e garanta um vinho para deixar a sua comemoração ainda mais incrível. Confira a seguir:

1 – Apothic Crush 2019

Para começar, a sugestão é brindar a união deliciosa das uvas Petite Sirah, Teroldego, Pinot Noir, Zinfandel, apresentada no vinho Apothic Crush 2019. É um incrível exemplar californiano de médio corpo, frutado, boa acidez e uma doçura discreta, perfeito para aproveitar em boa companhia.

2 – V9 Gran Reserva Single Vineyard D.O. Valle del Maipo Carménère 2020

Para essa noite de comemoração, que não você provavelmente não quer acabe nunca, vale conhecer o rótulo V9 Gran Reserva Single Vineyard D.O. Valle del Maipo Carménère 2020. Elaborado pela vinícola Ventisquero e usando o número nove como forma de simbolizar o infinito, trata-se de um vinho jovem, com corpo médio, frutado e com notas de especiarias, ideal para celebrações mais reservadas.

3 – Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut

Para uma noite elegante, em que a proposta é brindar esse momento de prazer, uma boa escolha é o Espumante Louis Bouillot Blanc De Noirs Brut. Leve, divertido e com toque cítrico, é vinho elaborado pelo método tradicional e que encanta a cada gole.

4 – Partridge Reserva Malbec Rosé 2021

Um vinho rosé tem sempre um grande potencial para adocicar a noite e trazer paixão! Para isso, a indicação é refrescante Partridge Reserva Malbec Rosé 2021. Elaborado com a uva Malbec pela Viña Las Perdices, é um exemplar frutado, com aromas marcantes de frutas vermelhas como cereja e morango, além de um toque floral.

5 – Dancing Flame Villarrica Gran Reserva Roussanne Marsanne 2021

Para os amantes de vinho branco, o vinho chileno Dancing Flame Villarrica Gran Reserva Roussanne Marsanne 2021 tem a jovialidade e peso certo para acompanhar cada momento de prazer. Elaborado com as uvas Roussanne e Marsanne, é uma bebida repleta de personalidade, maciez, frescor e aromas especiais.

Escolha um vinho, curta esse dia incrível e crie memórias inesquecíveis de prazer. Separe sua taça e permita-se viver celebrar o Dia do Sexo.

