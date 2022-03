Fiat revela Pulse Abarth no BBB22

Marca antecipa a novidade, que chega até o fim do ano, e confirma o novo modelo como prêmio ao vencedor desta edição do programa

– Na prova Bate-Volta, Douglas Silva escapou do paredão e ganhou um SUV Pulse

Big Brother Brasil

A marca do escorpião está de volta ao país e passou primeiro na casa mais vigiada do Brasil. Foi no Big Brother Brasil, na prova Bate-Volta deste domingo (13), que a Fiat revelou o Pulse Abarth, um de seus lançamentos programados para 2022.

E como a Fiat não cansa de surpreender o público, confirmou também que o grande vencedor desta edição do programa irá levar o veículo mais apimentado da marca para casa. O Pulse Abarth foi projetado sob medida para quem é obcecado por performance e não abre mão de uma experiência única de direção.

Fiat

Além de ver o novo modelo da Fiat em primeira mão, durante a prova o público pode ainda conhecer um pouco mais sobre a Abarth, marca que traz tecnologia e inovação uma legião de apaixonados, que construiu um verdadeiro legado.

“Ano passado, mostramos o Pulse pela primeira vez no BBB, uma receita que deu certo e surpreendeu o público. Agora, além de revelar um novo modelo, também apresentamos a Abarth, uma marca que carrega história, legado e tradição, porém, até então, não era tão conhecida pelo brasileiro. Assim, não teria forma melhor de apresentá-la ao público que não fosse no BBB, o programa com maior audiência do país e nosso parceiro de longa data”, afirma Malu Antonio, gerente de Storytelling e Content da Stellantis para a América do Sul.

Prova Bate-Volta

A dinâmica da prova Bate-Volta consistia em um jogo que misturava sorte e estratégia. Os três brothers que estavam emparedados, Douglas, Gustavo e Vinicius foram separados por cabines e cada um recebeu 13 cartas, 10 numeradas e três com um Escorpião, que tinha valor absoluto e vencia qualquer outra.

Assim, a cada rodada, o participante poderia escolher se usaria a carta do escorpião ou utilizava alguma outra. Aquele que jogasse a carta mais baixa levava bola vermelha. No final, quem acumulasse menos bolas vermelhas, ganharia o jogo.

Foram rodadas emocionantes e em cada uma delas foram ressaltadas as forças da marca Abarth: Performance, Tecnologia & Inovação, Direção Provocante, Feito sob Medida, Legião de Apaixonados e Legado.

Douglas Silva levou a melhor, escapou do paredão e ainda ganhou um Fiat Pulse.

Fiat Pulse Abarth