Busca por carro por assinatura aumenta em quase 500% em 2021

Ao invés de comprar um veículo, aposta agora é alugar por períodos longos

A economia compartilhada vai conquistando cada vez mais adeptos. Enquanto o sonho de antigamente era o carro próprio, nos dias de hoje, essa ideia ficou para trás. O importante é se locomover com eficiência. Muitos já variam suas formas de transporte para abraçar o que se encontra disponível. É possível usar o transporte público, a bicicleta, os aplicativos de transporte e as próprias pernas para andar.

Ter um automóvel demanda atenção e gastos com a manutenção e manter a documentação em dia. Furtos e roubos também se transformaram em outro problema, e os seguros acabam ficando cada vez mais caros. O tempo e o dinheiro investidos em manter um veículo desanimam muitas pessoas a ter um veículo próprio.

De acordo com estudo realizado pela Similarweb, houve um aumento de quase 500% no começo de 2021 nas pesquisas por “carro por assinatura” em comparação com o mesmo período de 2020. A nova onda é o aluguel de carro por assinatura, que proporciona a comodidade com o transporte desse tipo quando necessário, sem ter a dor de cabeça de possuir um veículo próprio.

Os custos chegam a ser até menores do que possuir um automóvel, que, além dos gastos, irá desvalorizar-se ano a ano. Na pesquisa, detectaram que as buscas para “assinatura anual” aumentaram 135% em relação ao ano anterior. Isso indica um interesse maior dos clientes para o aluguel em longo prazo.

No passado, era comum alugar um carro para situações pontuais, como uma viagem, para aqueles que não possuíam um automóvel. A tendência agora é se desfazer do veículo próprio e usar a frota oferecida para locação. Assim, é possível sempre ter à disposição um carro revisado, em boas condições e sem ter de lidar com toda a burocracia referente a pagamento de imposto, seguro obrigatório, dentre outros.

Além das locadoras, as montadoras já lançaram programas por assinatura. A pandemia também colaborou com uma maior procura, já que muitos brasileiros estão utilizando esse serviço para evitar o transporte público e os aplicativos de transporte, a fim de evitar o contato. Essa é uma possibilidade de ter um carro disponível por um tempo determinado. Outra motivação para o aluguel de carro por assinatura é a falta de peças automotivas e problemas que paralisaram algumas linhas de montagem. A crise econômica também é outro fator, já que, com a instabilidade financeira, ao invés de investir alto para comprar um veículo, pode-se apostar na assinatura por um certo período.

Foto: Divulgação, istock