Volkswagen e Ford ampliam colaboração com a plataforma elétrica MEB

Ford fará outro modelo elétrico baseado na plataforma MEB

• Volume de veículos da Ford usando a MEB vai dobrar para 1,2 milhão de unidades ao longo do ciclo de fabricação

• Próximo passo da aliança estratégica com a Ford em veículos comerciais, eletrificação e condução autônoma

• Thomas Schmall: “Lucratividade e velocidade são cruciais neste momento para garantir o sucesso da mobilidade elétrica na Europa.”

A Ford Motor Company e o Grupo Volkswagen estão ampliando sua parceria na mobilidade elétrica. A Ford planeja produzir mais um modelo elétrico para o mercado europeu baseado na plataforma MEB (Modular Electric Toolkit). A fabricante de automóveis também vai dobrar seu volume planejado para a MEB para 1,2 milhão de unidades num período de seis anos. O acordo foi assinado como parte da aliança estratégica entre a Volkswagen e a Ford, que inclui mobilidade elétrica, veículos comerciais e condução autônoma. Projetada como uma plataforma de veículos aberta, a MEB permite aos fabricantes de veículos eletrificar seus portfólios rapidamente e com eficiência nos custos.

Grupo Volkswagen

Para Thomas Schmall, membro do Conselho de Administração do Grupo Volkswagen responsável pela Tecnologia e CEO da Volkswagen Group Components: “Lucratividade e velocidade são cruciais neste momento para garantir o sucesso da mobilidade elétrica na Europa. Estamos trabalhando nesses dois objetivos juntamente com a Ford. O acordo de hoje vai acelerar ainda mais a eletrificação das duas empresas. Ele também é uma prova dos pontos fortes da MEB, que oferece um pacote único de alta tecnologia, custos competitivos e velocidade na implantação de projetos. Por isso, a plataforma elétrica é a solução ideal para empresas que desejam acelerar sua eletrificação.”

O primeiro modelo da Ford utilizando a MEB será um crossover totalmente elétrico. Ele deverá sair da linha de montagem do Centro de Eletrificação da Ford em Colônia, na Alemanha, a partir de 2023 e vai impulsionar ainda mais a estratégia de mobilidade elétrica da fabricante de veículos. Originalmente, a Ford havia planejado fazer apenas um modelo baseado na MEB, com um volume total em torno de 600 mil unidades. A empresa ainda não divulgou detalhes sobre o segundo modelo planejado.

Ford Motor Company

Segundo Stuart Rowley, presidente da Ford na Europa: “Nossa aliança estratégica com a Volkswagen é um importante elemento do empenho da Ford em oferecer uma linha de veículos totalmente elétricos exclusivos da marca e projetados para atender às necessidades de mobilidade numa Europa moderna, que está liderando a luta contra as mudanças climáticas.”

Para a Volkswagen, a ampliação da colaboração com a Ford será um passo a mais no sentido de tornar-se uma fornecedora de plataformas para veículos elétricos, como um pilar adicional ao seu negócio central. A plataforma MEB, que pode ser usada por várias marcas e fabricantes, já fornece a base tecnológica para dez modelos elétricos de cinco marcas diferentes. Utilizada para produzir aproximadamente 300 mil unidades em 2021, ela é uma das plataformas elétricas líderes em todo o mundo.

MEB

A MEB proporciona um alto nível de competitividade, ao mesmo tempo que permite uma liberdade considerável no projeto e desenvolvimento dos modelos. Ela cobre uma ampla gama de segmentos e tipos de veículos, desde carros compactos a SUVs e vans. O modelo mais recente baseado na MEB é o Volkswagen ID. Buzz, que foi apresentado mundialmente na semana passada. A MEB também proporciona uma base de custos muito mais competitiva em comparação com outros veículos elétricos, devido à utilização de economias de escala em todo o mundo. Ela é fabricada principalmente nas instalações alemãs da Volkswagen Group Components em Braunschweig, Kassel e Salzgitter.

Para ajudar a alcançar o sucesso da eletromobilidade globalmente, a Volkswagen compartilha a MEB e outras plataformas do Grupo com empresas parceiras. A unidade de negócios “Platform Business” (Plataforma de Negócios) recentemente criada é responsável por essas parcerias. A futura plataforma SSP da Volkswagen também será compartilhada com parceiros. Sua utilização por várias marcas e fabricantes foi levada em consideração desde o início de seu desenvolvimento.