Corinthians Free Fire anuncia acordo de naming rights e seu centro de treinamento passa a se chamar CT Dazz

Marca de produtos gamer, Dazz também será patrocinadora da organização de eSports e terá logomarca estampada nos uniformes de jogo e de treino, além de fornecer periféricos e outros equipamentos usados na gaming house do Corinthians Free Fire

O Corinthians Free Fire acaba de anunciar uma grande parceria com a Dazz, uma das principais marcas de cadeiras e periféricos gamer do Brasil, que passa a ter os naming rights do centro de treinamento (CT) do Timão e a ser patrocinadora oficial da organização. Com o acordo, válido pelo próximo ano, a empresa estampará sua marca na manga dos uniformes de jogo e treino do time alvinegro, terá seus produtos usados na gaming house da organização e dará nome ao CT da equipe, o Centro de Treinamento Dazz, onde os atletas mobile treinam e jogam.



Corinthians Free Fire

“No Corinthians Free Fire buscamos parceiros que tenham visões e missões em sinergia com as nossas, e a Dazz sempre apoiou muito o mercado de eSports, criando conexões entre pessoas por meio de seus produtos de alta qualidade e a partir de lançamentos inovadores, como os que chegarão nos próximos meses. Temos certeza que a parceria nos ajudará muito a alcançar os nossos objetivos como time e organização de eSports.”, afirma João Gava, CEO da Nomad Esports.



Francimar da Silva, diretor comercial da Dazz

“A Dazz, como a marca do eSports, comemora demais essa parceria de alto nível que vai permitir ao mercado e à grande nação corintiana conhecer os seus produtos e a qualidade que sempre foi lema da marca. Nosso objetivo é entregar para o mercado e para a equipe produtos que proporcionam a melhor experiência para os usuários, sejam eles pro-players ou entusiastas. Todos os nossos periféricos trazem diferenciais técnicos que somente as empresas tecnológicas são capazes de entregar. Somos uma marca que tem tudo a ver com essa grande nação e o sucesso com certeza está garantido.” ressalta Francimar da Silva, diretor comercial da Dazz.



Entre outras ativações previstas com a parceria, o público poderá acompanhar as novidades da Dazz em primeira mão nas redes sociais do Corinthians Free Fire. Para acompanhar, acesse o Instagram, o Twitter e o canal do YouTube do Timão. Para informações sobre a Nomad Esports acesse o site.



Nomad Esports

Sobre a Nomad Esports – Fundada pela Kinship Entertainment, desenvolvedora de jogos 100% brasileira, a Nomad é uma empresa dedicada a fomentar a indústria de games e eSports no país. Formada por especialistas com mais de 10 anos de experiência no mercado de jogos em seus diversos campos de atuação, como agências de publicidade e marketing, desenvolvedoras e organizações esportivas, conta com vasta expertise internacional, especialmente no continente Asiático. Além da publicação no Brasil e na América Latina do jogo brasileiro de tower defense Skydome, produzido pela Kinship, a Nomad também atua na organização de campeonatos, consultoria em games e eSports para grandes marcas, gestão em marketing e desenvolvimento de projetos especiais para uma indústria apaixonada que movimenta US$ 126 bilhões ao ano. Atualmente, a Nomad tem sede em São Paulo (Brasil), unidades de negócio em Xangai (China) e Orlando (EUA) e previsão de inaugurar um novo escritório em Dubai (Emirados Árabes), em 2022. Veja mais sobre a Nomad Esports no site e no Instagram.

Dazz

Sobre a Dazz – Criada em 2009, a Dazz, marca de periféricos gamer, nasceu com o objetivo de conectar seus produtos ao estilo de vida das pessoas. Oferecendo uma solução completa para os gamers de mobile, consoles e PC gamers do mercado, desde o início, a marca busca desenvolver produtos tecnológicos, entregando vantagens comparativas com as grandes marcas mundiais. Atualmente, a sua linha contempla mais de 120 periféricos como controles, headsets, cadeiras, teclados, gaming sleeves, mouses, e muitos outros. Totalmente consolidada no mercado gamer, a empresa vem aumentando cada vez mais o seu market share ao longo dos anos, aperfeiçoando seus produtos e apostando sempre na qualidade oferecida. Veja mais sobre a Dazz no site e no Instagram da marca.