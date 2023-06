Festival de Stand-Up anima Campos do Jordão no feriado de Corpus Christi

Quem visitar Campos do Jordão no feriado de Corpus Christi vai se divertir muito com o Festival de Stand-Up “Corpus Christi Cultural“. O evento acontece nos dias 8, 9 e 10 de junho, no Espaço Cultural Dr. Além, e traz seis shows de humor imperdíveis.

No dia 8 de junho, o palco do Dr. Além recebe o talentoso Vini Santos, um dos grandes nomes do stand-up comedy nacional. Com seu estilo único e carismático, Vini faz o público rir com suas histórias e piadas sobre o cotidiano e as situações mais inusitadas da vida. As sessões são às 19h e às 20h30.

No dia 9 de junho, é a vez de Diogo Portugal mostrar seu talento no festival. Este humorista versátil, conhecido por sua participação em programas como “Zorra Total” e “A Praça é Nossa”, tem um repertório diversificado que vai desde o stand-up comedy até esquetes tradicionais, com personagens hilários que garantem momentos de puro entretenimento. As sessões de Diogo Portugal são às 19h e às 20h30.

Encerrando o Festival, no dia 10 de junho, o carismático Felipe Hattori apresenta seu show de humor que conquista o público com suas observações afiadas e seu carisma inigualável. Felipe já se apresentou em diversos espaços e faz piadas e anedotas que conectam-se diretamente com a plateia, garantindo risadas e diversão para todos. As sessões de Felipe Hattori são às 19h e às 20h30.

Para garantir sua presença nesse festival incrível, você pode escolher entre quatro tipos de ingressos:

1 – PACOTE ESPECIAL COM VOUCHERS + LIVRO DE LUXO por R$ 197: Além de assistir ao espetáculo, você recebe dois bônus incríveis: mais de R$ 10 mil em vouchers de descontos nos melhores restaurantes de Campos do Jordão e o livro “Sabor da Montanha”, uma obra luxuosa de gastronomia com receitas exclusivas e fotos deslumbrantes dos restaurantes da Associação Cozinha da Mantiqueira.

2 – INGRESSO INTEIRO por R$ 98: Esta é a opção simples, apenas para quem deseja apreciar o espetáculo e não inclui bônus.

3 – INGRESSO PARA RESIDENTES DE CAMPOS DO JORDÃO por R$ 79: Esta é a opção para quem reside em Campos do Jordão e quer aproveitar o festival. É necessário apresentar comprovante de residência.

4 – INGRESSO DE MEIA-ENTRADA por R$ 49: Esta é a opção para quem tem direito à meia-entrada, como estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência.

Não perca tempo e garanta já o seu ingresso em:

O Festival de Stand-Up de Campos do Jordão é uma realização da DUNA Eventos, com patrocínio da Hi.Duna e apoio do Hotel Le Renard e da Prefeitura de Campos do Jordão.

Festival de Stand-Up de Campos do Jordão

Data: 8 a 10 de junho

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Endereço: Av. Dr. Januário Miraglia, 1582 – Abernéssia

