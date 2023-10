Igaratá ganha câmera que monitora o tempo ao vivo

A partir de agora, as condições do tempo podem ser acompanhadas gratuitamente na cidade

Inclusa no Circuito Turístico Rios do Vale, Igaratá está às margens da represa e oferece várias opções de lazer: muitas opções de trilhas, sendo uma das mais conhecidas a trilha do Morro Azul; a Prainha, área de lazer com acesso à Represa do Jaguari de Igaratá; além de banho, pesca, passeios de barco e esportes náuticos e claro, suas belezas naturais.



Acesse a câmera ao vivo em Igaratá:

https://www.climaaovivo.com.br/cidades/brasil/sp/igarata



A climaaovivo.com.br é uma empresa de monitoramento de tempo e clima que possui mais de 240 câmeras em 180 cidades de 24 estados do Brasil. Há sete anos no mercado, é a única plataforma com câmeras especificamente posicionadas para transmitir as condições do tempo ao vivo em cada cidade, com acesso totalmente gratuito para toda a população.



“As condições do tempo afetam a vida de todos nós, e são extremamente importantes em nossas experiências e tomadas de decisão. Igaratá possui agora uma câmera que transmite o tempo ao vivo para todo o mundo, com acesso gratuito a toda a população e a todos os turistas que visitam a cidade”, diz o CEO da Clima ao Vivo, Denilson Rocha.

A Pousada Gaia Viva criou um novo conceito em hospedagens ao ser exclusivamente pet friendly, recebendo somente pessoas que viajam com cães. Localizada em Igaratá, a 85km de SP, a nossa pousada foi projetada para relaxar e desfrutar de ótimas comidas, caminhadas, piscinas, lagos, passeios, mata nativa, água puríssima à vontade e um atendimento personalizado, para que se sinta na casa de amigos e, claro, ao lado do meu melhor AUmigo.



Com essa união, a câmera em Igaratá viabiliza uma visão privilegiada da cidade. Além dessa e da capital São Paulo, outras cidades do estado também possuem câmeras ao vivo: Araçoiaba da Serra, Atibaia, Campos do Jordão, Guarujá, Itu, Jandira, Jundiaí, Morro Agudo, Olímpia, Osasco, Piracicaba, São José dos Campos, São Sebastião, Sorocaba, Suzano, Taubaté, Ubatuba, e Viradouro; inclusive a Clima ao Vivo está em constante ativação por todo o Brasil.





Condições de tempo



As condições do tempo afetam diretamente a rotina de milhões de brasileiros todos os dias, por isso uma plataforma com informações sobre o tempo ao vivo é muito útil para toda a população, desde pequenas cidades a grandes metrópoles.



Igaratá tem um volume de chuva significativo ao longo do ano, até no mês mais seco que é agosto possui uma média de 40 mm de chuva, enquanto janeiro é o mais chuvoso com uma média de 241 mm de precipitação. A pluviosidade média anual é de 1.405 mm e a temperatura média é de 19,6 °C. (Dados: Climate)