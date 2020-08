Curso online de fotografia gratuito tem inscrições abertas até dia 01 de setembro

Aulas têm início no dia 8 de setembro e acontecem às terças e quintas

O projeto Lente e Ação está com inscrições gratuitas abertas para oficina online de fotografia. O curso acontecerá entre os meses de setembro e outubro para jovens estudantes de 13 a 18 anos e para adultos das cidades de Santos, Cubatão, São José dos Campos e região. Ao todo são 40 vagas disponíveis e as inscrições devem ser feitas pelo link projetolenteeacao.com.br até o dia 01 de setembro.

Projeto Lente e Ação

O projeto é patrocinado pela Raízen e tem início no dia 8 de setembro, acontecendo sempre às terças e quintas, com videoaulas e com plantão de dúvidas às 15h. Durante os encontros, os alunos aprenderão sobre diversas áreas, como a fotografia artística, cultural e o registro documental. Serão ensinadas técnicas e composição de imagem, com aulas teóricas e exercícios para praticarem o que foi aprendido durante as aulas.

O projeto já realizou oficina presencial em São José dos Campos, em 2019. Esse ano, as atividades foram adaptadas para o formato online por causa da pandemia. “Os exercícios são feitos com as câmeras de celular, dentro de casa, por cada um dos participantes. Mesmo assim, os conteúdos teóricos de composição de imagem e técnicas fotográficas são oferecidos nas videoaulas. Além disso, há encontro virtual com os arte-educadores para bate-papo, análise das imagens feitas pelos jovens e plantão de dúvidas. Ao final, cada um receberá um livro impresso com as fotos feitas durante o curso”, afirma Kora Prince, arte-educadora e produtora do projeto.

As fotografias produzidas pelos alunos serão publicadas em exposição virtual, no site do projeto, além de serem publicadas em um livro que será distribuído gratuitamente em espaços culturais e para os participantes. Ao final do projeto, haverá um evento de encerramento online contando com a participação de todos os alunos.

Lente e Ação é patrocinado pela Raízen, com realização da Think Projetos e apoio do Ideia Coletiva e Educom.Arte por meio do ProAC.

Oficina de fotografia online

Inscrições: até 01 de setembro pelo site http://projetolenteeacao.com.br/

Participação gratuita

Quando: De 8 de setembro a 15 de outubro, às terças e quintas-feiras

Horário dos plantões de dúvidas: às 15h