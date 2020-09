Após 52 dias de internação, paciente vence a Covid-19 e recebe alta da Santa Casa

Fernando Augusto Capellato, 45 anos, passou mais de um mês na UTI

O dia 24 de setembro jamais sairá da memória do fotógrafo e empresário Fernando Augusto Capellato, 45 anos. Após passar 52 dias internado na Santa Casa de São José dos Campos, em razão da Covid-19, ele venceu a doença e recebeu alta hospitalar na tarde desta quinta-feira. “Hoje está sendo um dia muito importante. A data de 24 de setembro passa a ser meu segundo aniversário”, disse.

Santa Casa de São José dos Campos

No fim de julho, Fernando teve febre leve, que evoluiu para perda de olfato e paladar e o aumento significativo da temperatura corporal. No dia 3 de agosto, ele foi internado na Santa Casa e, três dias depois, precisou ser encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde ficou até o dia 17 de setembro.

Covid-19

Fernando conta que suspeita que tenha contraído a Covid-19 no ambiente de trabalho. “Tenho um estúdio de fotografia que alugo para outros fotógrafos e atendo muitas pessoas. Assim que as pessoas saíam do estúdio e eu ia fazer a higienização, tirava a máscara, pois ficava com a sensação de ‘ufa, agora estou sozinho, posso ficar tranquilo’. O médico me disse que isso é um grande erro que as pessoas fazem. Eu esquecia que o ambiente estava contaminado, então, eu precisava limpar o ambiente, trocar a máscara, higienizar as mãos de novo, para voltar à ativa”, fala.

O fotógrafo relembra os momentos mais difíceis dos quase dois meses de internação. “Ter de ficar entubado foi uma fase bem complicada, porque você tem que entender o que está acontecendo, o que precisa fazer e focar na recuperação. Mas a parte mais difícil foi ficar longe da família e dos meus filhos. Não vejo a hora de abraçá-los, estou com muita saudade”, frisou Fernando, que é pai de uma menina de 10 anos e de um menino de 7.

Nesse período longe dos entes queridos, ele salienta que as orações e vibrações positivas foram fundamentais na luta contra a doença. “Minha esposa foi uma guerreira, repassava a todos positividade. Recebei muitas orações, mensagens e vibrações, que me deram forças para me concentrar na recuperação”, salienta Fernado.

Outro importante fator que ele pontua para sua vitória no enfrentamento à Covid-19 foi o cuidado que recebeu dos profissionais de saúde ao longo do tratamento. “O pessoal da UTI foi muito atencioso, o melhor atendimento hospitalar que já tive. Toda a equipe cuidou muito bem de mim. Criei um elo de amizade e carinho muito grande.”