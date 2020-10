Presidente da Fundação Valeparaibana de Ensino é reeleito

Eduardo de Brito Bastos seguirá para segundo mandato



Na tarde desta quinta-feira (08) o Conselho Curador da Fundação Valeparaibana de Ensino elegeu por maioria absoluta o Prof.

Dr. Eduardo Jorge de Brito Bastos para a presidência da fundação para mais quatro anos. A novidade fica por conta da vice-presidência, Prof. Me. José César de Faria.



De acordo com o Prof. Eduardo a responsabilidade deste segundo mandato é muito maior, tendo como objetivos a perpetuidade da FVE, a partir de pesquisa e geração de valores para a sociedade, compartilhamento do conhecimento e qualidade no ensino em todos os níveis. O “Ser humano é nosso DNA” continua como o lema de uma gestão técnica e social.

