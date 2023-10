Fernando e Fabiano anuncia gravação de novo DVD em São José dos Campos

Com 24 anos de carreira e há 13 anos sendo uma dupla referência no Vale do Paraíba , Fernando e Fabiano vem construindo uma linda história de sucesso .

A dupla se prepara para gravar seu novo trabalho que terá como cenário a cidade de São José dos Campos – SP . A gravação terá como plano de fundo o Banhado, cartão postal da cidade . A gravação acontecerá no dia 12 de novembro e o local escolhido para este trabalho será a Arena Por do Sol .

Os maiores sucessos da dupla são Toque do Celular, Ei Quietinha, Pra Nascer Saudade, Pérola entre outras .

Fernando e Fabiano