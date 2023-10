Flores comestíveis são as ‘queridinhas’ do Casa Bambuí em Campos do Jordão

Dos canteiros aos pratos, as flores comestíveis garantem aromas e sabores irresistíveis às receitas assinadas pela chef Anouk Migotto, no Casa Bambuí; restaurante fica dentro do deslumbrante Parque Bambuí.

O cardápio de primavera do Restaurante Casa Bambuí, em Campos do Jordão, ganhou um colorido especial com as flores comestíveis da estação – como amor perfeito, flor mel e alcachofra. Além, claro, dos lindos canteiros orgânicos que garantem ainda mais charme à deslumbrante paisagem do Parque Bambuí, onde está localizado. Uma ótima opção para uma deliciosa experiência gastronômica entre as montanhas.

O local preza pelos detalhes, da entrada à sobremesa, tudo é especialmente preparado com muito carinho pela renomada chef Anouk Migotto em parceria com o Grupo Toriba. Por sinal, as surpresas começam logo no acesso ao restaurante que é feito por uma locomotiva Maria-fumaça – que soma 103 anos pelos trilhos da Mantiqueira.

Receber bem já é uma marca registrada da chef que faz questão de assinar todas as receitas. No Casa Bambuí, voltado para chamada comida afetiva, os produtos regionais ganham destaque – como cogumelos, trutas, alcachofras, temperos e muito mais. Tudo fresquinho diretamente das plantações! “A Mantiqueira tem produtos maravilhosos, como queijos e azeites premiados no exterior”, ressalta Anouk.

Difícil mesmo será decidir entre as opções do cardápio, como as irresistíveis entradinhas: Jardim em flores — com flores recheadas–, Creme de tomate orgânico – com brotos frescos e croutons e Salada Bambuí – com flores da estação, entre outras. Além disso, pastas, risotos, carnes e peixes dão vida a receitas incríveis. Sem esquecer das sobremesas, drinks deliciosos e uma adega com os melhores rótulos.

PANELA DA CHEF – A dica fica por conta da Panela da Chef, que muda a cada estação sempre ressaltando os sabores da Mantiqueira.

Aproveite a primavera para saborear a receita da vez em três diferentes versões: Lasanha com verduras, flores da estação e cogumelos em caldo de ervas frescas (opção vegan); Peixe com especiarias, caldo aromático em ervas frescas com cogumelos e semente de girassol; e Boeuf à la Bourguignonne, ensopado à base de carne e vinho com cogumelos, cenoura e ervas frescas.

O restaurante atende todos os dias, das 12h às 16h, por ordem de chegada. O local é pet friendly. Mais informações, como cardápio e acesso, podem ser obtidas pelo insta @casa.bambui.

Restaurante Casa Bambuí

O Restaurante Casa Bambuí está localizado dentro do Parque Bambuí, à Rua Rachid, número 871, no Jardim Toriba, em Campos do Jordão. Funciona diariamente, das 12h às 16h. Informações pelo telefone (12) 99704-5486. Acompanhe pelo insta @casa.bambui.