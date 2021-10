MARÍLIA MENDONÇA, MAIARA & MARAÍSA ANUNCIAM “FESTIVAL DAS PATROAS”, A PRIMEIRA MEGA TURNÊ DO PROJETO IRÁ VIAJAR O PAÍS EM 2022

Apresentada por Elo e Potiguar Chopp, a tour acontece em Belo Horizonte (Esplanada do Mineirão, 19 de março); Rio de Janeiro (Área Externa da Jeunesse Arena, 02 de abril); São Paulo (Allianz Parque, 09 de abril) e Brasília (Esplanada do Mané Garrincha, 28 de maio)

Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva do dia 13 a 14 de outubro de 2021, com parcelamento em até 05 vezes. Para o público geral a venda começa no dia 15 de outubro

A turnê é uma realização Live Nation Brasil e Workshow

Um recomeço cheio de histórias para cantar. Afastadas dos palcos por conta da pandemia, o trio de amigas resolveu dar vida a um projeto sonhado desde que se conheceram, ainda como compositoras. No final de 2015 criaram o show “Festa das Patroas” quando na mesma época ganharam projeção em nível nacional. Encabeçaram um movimento rotulado como “feminejo” e então um sonho se sobrepôs ao outro. A agenda cheia inviabilizou a sequência do projeto, era o momento de seguirem com as demandas de suas próprias carreiras. O tempo se passou, chegamos em 2021 e esse hiato de apresentações que já dura quase 2 anos reacendeu o desejo de pôr em prática a tão sonhada Tour do projeto que as três criaram com tanto carinho lá atrás.

O grande momento chegou! Com o nome de “Festival das Patroas”, a turnê está agora totalmente repensada como uma super produção, com três horas de show, em um palco memorável com Marília Mendonça, Maiara e Maraisa dividindo e interagindo durante toda a apresentação. Maduras e cheias de atitudes, as Patroas querem e vão mostrar a que vieram, com a tour 2022 desenhada para entregar um resultado grandioso aos seus fãs. As apresentações serão pontuais e em locais para grandes públicos, por isso, o início está marcado para março, quando estaremos retomando a vida normal e seguros. “Queremos matar a saudades dos palcos e do público em grande estilo, como o público merece, como nós merecemos!”, concluem as amigas.

“Festa das Patroas”, apresentada por Elo e Potiguar Chopp, estreia em Belo Horizonte, na Esplanada do Mineirão, dia 19 de março de 2022, seguindo para o Rio de Janeiro, na Área Externa da Jeunesse Arena, em 02 de abril de 2022; São Paulo, no Allianz Parque, em 09 de abril de 2022 e, finalmente, Brasília na Esplanada do Mané Garrincha, em 28 de maio de 2022.

E os ingressos poderão ser adquiridos em breve! Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva do dia 13 a 14 de outubro de 2021, começando dia 13, às 10h pela internet e 12h na bilheteria oficial. Para o público geral a venda começa no dia 15 de outubro de 2021, às 10h pela internet e 12h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5 vezes para os clientes cartão Elo e 3 vezes para os outros cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência | Loja EVENTIM – Shopping 5ª Avenida, em Belo Horizonte; Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro; Estádio do Morumbi – Bilheteria 5, Portão 15A , em São Paulo; e Loja EVENTIM – Brasília Shopping, em Brasília).

A Live Nation Brasil e WorkShow, a realizadoras da turnê, não poupam esforços para colocar este show na rua, por tudo que este encontro merece e representa. A produção terá assinatura de Tiago Silva da TS Music, um profissional sempre em busca das melhores novidades do mercado, trazendo referências de grandes espetáculos internacionais.

E música? Esta, é nossa principal estrela, e não poderia ser diferente. Os fãs poderão conferir os grandes sucessos da cantora Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraisa. Além disso, os hits inéditos produzidos por elas na temporada de lives. Por falar em lives, temos aqui a recordista mundial de visualizações simultâneas no YouTube, com mais de três milhões de espectadores. Juntas, fizeram duas apresentações virtuais e produziram muito! Segundo as artistas, este é sem dúvida o projeto de vida de cada uma: “Sonhamos muito com este dia, sonhamos muito em celebrar nossas conquistas no mesmo palco, sonhamos muito que este dia chegaria.”

No repertório, claro, também não faltarão as faixas inéditas do recém-lançado EP, incluindo “Motel Afrodite”, “Não Sei O Que Lá” e “Todo Mundo Menos Você”, que ganharam destaque em todas as plataformas. No YouTube, os três vídeos aparecem entre os seis vídeos mais vistos com quase 13 milhões de visualizações, no Spotify as três faixas somadas já possuem mais de 2,3 milhões de plays.

Marília Mendonça

Aos 25 anos de idade Marília Mendonça era, até pouco tempo, a compositora mais concorrida do mercado sertanejo. Agora, acumula mais um título; o de cantora mais concorrida. No final de 2015 ela lançou seu primeiro DVD sem grandes pretensões, mas em seu primeiro show em Goiânia tomou um susto: os ingressos esgotaram uma semana antes da apresentação. Ela mal sabia o que faria no palco, mas algumas coisas são, de verdade, instintivas! Marília ganhou Goiânia, Brasília e foi desbravando cada cantinho, até chegar no nordeste onde virou a rainha da sofrência! Hoje Marília tem o maior canal do segmento de música sertaneja do YouTube com mais de 21 milhões de inscritos e se tornou a primeira artista brasileira a atingir a marca de 12 BILHÕES de visualizações.

Seu primeiro DVD foi gravado em 2015 em uma sala do estúdio de Eduardo Pepato, com aproximadamente 40 metros e para 30 pessoas envolvendo equipe, compositores e amigos. Já em 2016, a gravação do segundo DVD aconteceu no Sambódromo de Manaus/AM, para mais de 40 mil pessoas. O registro, que também foi lançado em CD, foi indicado ao Grammy Latino 2017 na categoria “Melhor Álbum da Música Sertaneja”.

Em 2018 lançou para o projeto “Agora É Que São Elas” quatro faixas inéditas: “Estranho”, “Ausência”, “Parece Namoro” e “Coração Mal Assombrado”. Ao lado da dupla Maiara & Maraisa, o projeto audiovisual alcançou a marca de 1 bilhão de visualizações. O resultado foi divulgado como a maior marca que uma produção gravada no YouTube Space Rio já atingiu. Além do sucesso com as músicas do álbum, Marília encerrou 2018 com uma das músicas mais tocadas nas rádios do país, “Transplante”, em parceria com a dupla Bruno & Marrone.

Inquieta e sempre em busca de novos desafios, Marília iniciou 2019 com o projeto “Todos os Cantos”. Ousado e idealizado pela própria cantora, tem a proposta de percorrer todas as capitais do Brasil e, em cada uma, gravar uma música inédita em um show aberto ao público. Sempre de surpresa, no dia do show, a divulgação é feita pela própria cantora e sua equipe, panfletando em um ponto turístico da cidade.

Com o “Todos os Cantos” Marília já percorreu 19 cidades e lançou três EP’s, “Todos os Cantos Vol. 1, 2 e 3”. O resultado? Após um mês do lançamento do primeiro EP, com 12 faixas, Marília colocou 10 no Top 200 do Spotify. Com o álbum, a cantora novamente foi indicada ao Grammy Latino e, dessa vez, saiu vencedora na categoria “Melhor Álbum de Música Sertaneja”.

Na segunda parte do projeto, a faixa “Todo Mundo Vai Sofrer” quebrou um recorde no Spotify Brasil e é a música que mais tempo ficou em 1° lugar no ranking Top 50 Brasil, por 85 dias consecutivos. Na plataforma a cantora tem mais de 18 milhões de seguidores e 7,5 milhões de ouvintes mensais. Com esses números, além de ser a brasileira mais seguida do Spotify, Marília passou os Beatles no ranking de seguidores e entrou para a lista dos 500 artistas mais ouvidos no mundo.

E por falar em mundo, em 2016 Marília participou pela primeira vez do Festival Festeja em Boston, nos Estados Unidos. No ano seguinte, com a turnê Europeia do Festival, se apresentou em Lisboa, Bruxelas e Londres. Depois dessas participações, em 2018 a cantora desembarcou com a sua turnê solo nos Estados Unidos. Foram 5 shows lotados na cidades de Orlando, Atlanta, Deerfield Beach, Newark e Boston.

Já em 2019, foi a vez de levar a turnê “Todos os Cantos” para a Europa. Londres, Amsterdã, Zurich e Lisboa foram arrebatados pela sofrência da rainha, que decidiu compartilhar com os seus fãs todos os bastidores desses shows. A série “Marília Mendonça – Tour Europa 2019” que está disponível do IGTV da cantora, tem 4 episódios e além dos bastidores dos shows, mostra também a apresentação que a cantora fez na festa de aniversário do jogador Neymar, em Paris.

Marília tem hoje a agenda de shows mais concorrida do mercado, com média de 20/mês. Seus números espantam, seu público é fiel, já chegou a fazer show para 90 mil pessoas. No início de 2020, a cantora se preparava para voltar aos palcos com a continuação da turnê “Todos os Cantos”, onde canta todas as músicas do projeto além de relembrar alguns clássicos de sua carreira, e é aguardada ansiosamente por sua legião de fãs.

Enquanto aguarda a retomada dos shows pelo Brasil, Marília continua lançando singles, gravados durante a última live que fez, em outubro passado, quando relembrou o início de sua carreira. Época em que escreveu diversas composições e que agora, tem lançado nesse novo projeto de inéditas.

Maiara&Maraisa

Quem disse que seria fácil para Maiara e Maraisa? Elas cantam desde os cinco anos de idade, já moraram em várias cidades diferentes para tentar a carreira na música e pensaram em desistir, mas voltaram atrás na decisão e hoje comemoram o reconhecimento tão esperado. O DVD “Maiara e Maraisa ao vivo em Goiânia”, lançado em 2015, alavancou o sucesso das irmãs em nível nacional. A partir daí as irmãs se firmaram no cenário musical com sucessivos sucessos que perduram até os dias de hoje. No mês de agosto, elas ficaram entre as Top 3 artistas femininas nacionais mais ouvidas no Spotify.

Entre CD’s, DVD’s e EP’s a dupla emplaca um sucesso atrás do outro, e conseguem fazer parte do selto grupo de estrelas da música sertaneja. Antenadas, estão sempre em busca de novidades e passeiam por diversos ritmos. Gravaram com MC Don Juan (funk), Japinha Conde (forró), Dilsinho (samba), Barões da Pisadinha (piseiro)além de artistas do mesmo gênero. A parceria mais evidente é com a amiga Marília Mendonça, com quem pretendem retomar o projeto Patroas. Aliás, há uma expectativa muito grande em torno desta turnê, que tende a ser uma das maiores de 2022.

No palco, Maiara e Maraisa se transformam, e nem de longe se assemelham às franzinas de baixa estatura. Viram gigantes, dominam todo espaço e incendeiam o público. São naturais como crianças quando brincam de cantar em casa. Talvez, seja este um dos grandes segredos do sucesso destas mulheres intensas, que se entregam de corpo e alma ao que se propõem a fazer.

Elo

A Elo é uma das principais empresas brasileiras de tecnologia de pagamentos. Com nove anos de mercado, tem mais de 140 milhões de cartões emitidos em parceria com mais de 30 emissores. Sua aceitação engloba 14 milhões de estabelecimentos em todo o País, além de 200 países e territórios, resultado da parceria com a Discover Global Network, marca global de pagamentos da Discover Financial Services. A Elo é a primeira colocada no ranking de 2021 das Melhores Empresas para Trabalhar em Barueri e Região, de acordo com o Great Place to Work.

Potiguar Chopp

Em pleno processo de expansão, o Potiguar Chopp é o único triplo malte fabricado no Brasil. Com sua primeira fábrica sediada em Brasília o produto vem ganhando destaque em nível nacional, tem as Patroas – Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, como garotas propaganda. Seu plano de negócios prevê distribuição e vendas em todo território nacional, além de ser o único triplo malte, também tem como diferencial as embalagens. Engarrafado, o que facilita tanto o transporte como a comercialização.

Live Nation Entertainment

Live Nation Entertainment (NYSE: LYV) é a principal empresa de entretenimento no mundo, composta por líderes do mercado global: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Para mais informações, visite www.livenation.lat e www.livenationentertainment.com.





WorkShow

Fundada há 14 anos, a WorkShow, gerida pelo empresário Wander Oliveira, se tornou o maior escritório de agenciamento artístico do show business. Além de empresariar artistas como Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, entre outros, desenvolveu uma rede de atendimento que vai desde a composição, com obras editadas por ela, até produção e realização de eventos como Festeja Brasil e Festival Skuta. Está sempre em busca de novas parcerias e novos modelos de negócios, estar um passo à frente é algo que move a WorkShow!

ELO E POTIGUAR CHOPP APRESENTAM:

FESTIVAL DAS PATROAS

REALIZAÇÃO: LIVE NATION BRASIL E WORKSHOW



BELO HORIZONTE

Data: 19 de março de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 17h

Horário do show: 20h30

Local: Esplanada do Mineirão

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz – São Luiz, Belo Horizonte – MG

Ingressos: a partir de R$90,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores entre 08 e 14 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento. *

*Sujeito à alteração Judicial



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA LOTE 1 R$ 90,00 R$ 180,00 PISTA LOTE 2 R$ 110,00 R$ 220,00 PISTA LOTE 3 R$ 125,00 R$ 250,00 PISTA PREMIUM – LOTE 1 R$ 150,00 R$ 300,00 PISTA PREMIUM – LOTE 2 R$ 175,00 R$ 350,00 PISTA PREMIUM – LOTE 3 R$ 190,00 R$ 380,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Loja EVENTIM – Shopping 5ª Avenida

Rua Alagoas 1314, Loja 20C – Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep. 34580-220

Segunda a sexta-feira das 10h às 19h e Sábados das 10h às 16h

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

RIO DE JANEIRO

Data: 02 de abril de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 17h

Horário do show: 20h30

Local: Área externa da Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ

Ingressos: a partir de R$90,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores entre 08 e 14 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento. *

*Sujeito à alteração Judicial



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA LOTE 1 R$ 90,00 R$ 180,00 PISTA LOTE 2 R$ 110,00 R$ 220,00 PISTA LOTE 3 R$ 125,00 R$ 250,00 PISTA PREMIUM – LOTE 1 R$ 145,00 R$ 290,00 PISTA PREMIUM – LOTE 2 R$ 160,00 R$ 320,00 PISTA PREMIUM – LOTE 3 R$ 175,00 R$ 350,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Jeunesse Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Cep. 22775-040

Horários de funcionamento: Terça a sábado das 10h às 12h e das 13h às 17h.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

SÃO PAULO

Data: 09 de abril de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 16h30

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP

Ingressos: a partir de R$60,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores entre 08 e 14 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento. *

*Sujeito à alteração Judicial



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA CADEIRA SUPERIOR LOTE 1 R$ 60,00 R$ 120,00 CADEIRA SUPERIOR LOTE 2 R$ 80,00 R$ 160,00 CADEIRA SUPERIOR LOTE 3 R$ 100,00 R$ 200,00 PISTA LOTE 1 R$ 90,00 R$ 180,00 PISTA LOTE 2 R$ 110,00 R$ 220,00 PISTA LOTE 3 R$ 125,00 R$ 250,00 CADEIRA INFERIOR LOTE 1 R$ 110,00 R$ 220,00 CADEIRA INFERIOR LOTE 2 R$ 125,00 R$ 250,00 CADEIRA INFERIOR LOTE 3 R$ 150,00 R$ 300,00 PISTA PREMIUM – LOTE 1 R$ 145,00 R$ 290,00 PISTA PREMIUM – LOTE 2 R$ 170,00 R$ 340,00 PISTA PREMIUM – LOTE 3 R$ 195,00 R$ 390,00

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Estádio do Morumbi – Bilheteria 5

Portão 15A (setor visitante oeste), acesso pela Avenida Giovanni Gronchi

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa – Morumbi, São Paulo – SP, Cep. 05653-070

Funcionamento de terça a sábado das 10h às 17h.

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

BRASÍLIA

Data: 28 de maio de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 17h

Horário do show: 21h30

Local: Esplanada do Mané Garrincha

Endereço: SRPN – Asa Norte, Brasília – DF, 70070-701

Ingressos: a partir de R$70,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: 18 anos



PREÇOS

SETORES MEIA-ENTRADA INTEIRA PISTA LOTE 1 R$ 70,00 R$ 140,00 PISTA LOTE 2 R$ 90,00 R$ 180,00 PISTA LOTE 3 R$ 110,00 R$ 220,00 CAMAROTE POTIGUAR LOTE 1 (*) R$ 145,00 R$ 290,00 CAMAROTE POTIGUAR LOTE 2 (*) R$ 160,00 R$ 320,00 CAMAROTE POTIGUAR LOTE 3 (*) R$ 175,00 R$ 350,00 FRONTSTAGE – LOTE 1 (**) R$ 300,00 R$ 600,00 FRONTSTAGE – LOTE 2 (**) R$ 350,00 R$ 700,00 FRONTSTAGE – LOTE 3 (**) R$ 400,00 R$ 800,00

(*) O setor Camarote Potiguar é open bar contendo: Cerveja, água e refrigerante

(**) O setor Frontstage é open bar contendo: Whisky, Vodka, Cerveja, água e refrigerante

BILHETERIA OFICIAL – SEM COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

Loja Eventim – Brasília Shopping – 2º Subsolo

SCN Quadra 05 Bloco A – Asa Norte, Brasília – DF, Cep. 70297-400

Funcionamento: conforme horário do shopping

VENDA PELA INTERNET – SUJEITO À COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA

www.eventim.com.br

MEIA-ENTRADA

Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.