COOP leva ações gratuitas de saúde para os moradores de São José dos Campos

Como forma de levar conhecimentos e estimular o cuidado com a saúde por meio de serviços gratuitos de aferição da pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC), a Coop disponibiliza desde 2012, o programa social Blitz da Saúde – uma iniciativa que integra o pilar Coop faz Bem Pra Você, da plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem.

O programa segue um calendário mensal e por meio de uma van personalizada adaptada com todos os recursos de um consultório, um farmacêutico e um operador de drogaria realizam os exames e fornecem orientações e dicas de saúde aos cooperados e clientes. “Promover a saúde, a educação e o interesse pelas comunidades onde atuamos faz parte do DNA da Coop”, destaca Luciana Benteo, coordenadora de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social.

Blitz da Saúde

Em março, a Blitz da Saúde estará na cidade de São José dos Campos, no horário das 10h às 15 horas. No sábado (9), na unidade Coop Morumbi – Avenida Dr. João Batista de Souza Soares, 2.185 – e no dia 30 (sábado), na loja Coop da Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br