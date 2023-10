CARAGUATATUBA RECEBE 13ª FEIRA LITERÁRIA E CONFIRMA ARTISTAS MIRINS DE NOVELA NA PROGRAMAÇÃO

Caraguatatuba recebe a partir de quinta-feira (19/10) a 13ª Feira Literária. O evento segue até sábado (21/10) e será realizado na Praça da Cultura, região central da cidade.

Um dos destaques da feira esse ano é a presença dos artistas mirins Barbara Cruz, Miguel Ângelo, Zaira Harue e Miguel Trajano.

Eles estarão na FLIC no sábado (21/10), a partir das 17h15.

13ª Feira Literária

Neste ano, a FLIC terá três autores homenageados: André Neves (Educação Infantil), Lygia Bojunga (Ensino Fundamental I – Anos Iniciais) e Conceição Evaristo (Ensino Fundamental II – Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos).

Na oportunidade, haverá estandes de todas as escolas com produções feitas pelos estudantes. No palco central acontecerão as apresentações de peças teatrais, poemas e musicais com temáticas inspiradas em obras dos autores homenageados.

Além disso, ocorrerão campeonatos escolares, como o II GEOGAME e a Mostra de Robótica, além de gincanas, vivências com personagens, oficinas, painéis interativos, rodas de leitura, conversas, aulas de música e de línguas, debates, bem como momentos com os escritores locais e a presença de youtubers.

A Feira contará ainda com Praça de Alimentação e espaço para troca de livros de Literatura.

FLIC

“A FLIC deste ano será inesquecível! Os trabalhos que serão apresentados dão enfoque ao protagonismo infantil e juvenil. A Feira é dos estudantes! Aproveitem!”, destaca a secretária de Educação, Márcia Paiva.

Confira a programação completa da FLIC:

Quinta-Feira (19/10)

9h45: Apresentação “Seca e Vitalino” (André Neves) – EMEI Maria de Lourdes Lucarelli Perez

10h10: Apresentação “Olhos D’Água” (Conceição Evaristo) – EMEF Luiz Silvar do Prado

10h35: Apresentação “Os colegas” (Lygia Bojunga) – EMEF Maria Aparecida Carvalho

11h: Apresentação “A bolsa amarela” (Lygia Bojunga) – EMEF Maria Thereza de Souza Castro

11h10: Apresentação “Nunca deixe de sonhar” (Lygia Bojunga) – EMEI/EMEF Alaor Xavier Junqueira

11h25: Apresentação “Rap da Bolsa Amarela” – EMEI/EMEF Alaor Xavier Junqueira

Intervalo: Apresentação Michel Gaiba – E-Brasil

13h30: Apresentação “Negritude Feminina” (Conceição Evaristo) – EMEF Maria Moraes de Oliveira

14h: Cerimônia de Abertura da 13ª FLIC (Feira Literária de Caraguatatuba)

14h30: Apresentação “Vozes-Mulheres” (Conceição Evaristo) – EMEF Edna Maria Nogueira Ferraz

14h50: Apresentação “Pano Encantado” (André Neves) – CEI/EMEI Vera da Silva Santos

15h: Apresentação “O Gato Vinícius de Moraes” (André Neves) – CEI/EMEI Profª Vera da Silva Santos

15h: II GEOGAME – Auditório

15h10: Teatro “Fred e Tal: os ratinhos cantores” – SABESP

15h50: Apresentação “Insubmissas Lágrimas de Mulheres” (Conceição Evaristo) – EMEF Luiz Ribeiro Muniz

16h05: Apresentação “Lucas Tenor” – E-Brasil

16h45: Apresentação “Sofá Estampado” (Lygia Bojunga) – EMEF João Batista Gardelin

16h55: Apresentação “Sofá Estampado” (Lygia Bojunga) – EMEF Débora Valle da Silva Pilon

17h25: Apresentação “Cordel: uma feira diferente que alegra muita gente” (André Neves) – EMEI/EMEF Pedro João de Oliveira

17h50: Apresentação “Vale a pena sonhar” (André Neves) – EMEF Dr. Carlos de Almeida Rodrigues

18h10: Apresentação “Entre Nuvens” (André Neves) – CEI/EMEI Maria Carlita Saraiva Guedes

18h30: Apresentação “A gargalhada da alegria da Dona Ecologia” (André Neves) – CEI/EMEI do bairro Sumaré

18h55: Apresentação “Dois velhinhos pelo mundo”

19h30: Apresentação “Expresso Tatu” – FUNDACC

19h55: Apresentação “As aventuras de Alexandre, Vera e o Pavão” (Lygia Bojunga) – EMEF Lúcio Jacinto dos Santos

Sexta-Feira (20/10)

9h30: Apresentação “Jéssika Duarte” – E-Brasil

10h: Apresentação “Obra e Vida” (Conceição Evaristo) – EMEF Antônio de Freitas Avelar

10h10: Apresentação “Para Meninas” – EMEF Antônio de Freitas Avelar

10h15: Apresentação “Um pé de vento” (André Neves) – APAE

10h35: Apresentação “Extraordinárias Mulheres que revolucionaram o Brasil” – EMEF Auracy Mansano

10h55: Apresentação “Cão Amigo” – CEI ADI Adriana Cassiano

11h10: Apresentação “Os Colegas” (Lygia Bojunga) – EMEF Débora Valle da Silva Pilon

11h40: Apresentação “O Rio e Eu” (Lygia Bojunga) – EMEF Jane Urbano Focesi

Intervalo: Apresentação Mayara Blanco e Lucas Tenor – E-Brasil

13h30: Apresentação “Insubmissas Lágrimas de Mulheres” (Conceição Evaristo) – EMEF Luiz Ribeiro Muniz

14h05: Apresentação “Os sonhos de Raquel” (Lygia Bojunga) – Colégio Caraguatá

14h20: Apresentação “Lá na escolinha” (André Neves) – EMEI/EMEF Pedro João de Oliveira

14h40: Apresentação “Lino” (André Neves) – EMEF Prof. Oswaldo Ferreira

15h: Apresentação “Vida no Nordeste” (André Neves) – CEI/EMEI Leonor Mendes de Barros

15h15: Apresentação “Essa tal Felicidade” (André Neves) – CEI/EMEI Stela da Silva

15h25: Apresentação “O caso da lagarta que tomou chá de sumiço” (André Neves) – CEI/EMEI Maria Carlita Saraiva Guedes

15h35: Apresentação “Os colegas” (Lygia Bojunga) – EMEFEBS Ricardo Luques Sammarco Serra

15h50: Apresentação “Os colegas” (Lygia Bojunga) – EMEF Geraldo de Lima

16h10: Apresentação “Rio de Janeiro” – EMEI/EMEF Carlos Altero Ortega

16h35: Apresentação “Palco de Brinquedos” – CEI Célia Rocha Lobo

16h45: Apresentação “O Tatu” (André Neves) – EMEF Prof. João Baptista Gardelin

17h: Apresentação “A Lagarta Comilona” – CEI Severino Vitoriano dos Santos

17h15: Apresentação “Somos um” (André Neves) – CEIFI Profª Adolfina Leonor Soares dos Santos

17h35: Apresentação “Samba: patrimônio cultural” (Lygia Bojunga) – EMEI/EMEF Prof. Lúcio Jacinto dos Santos

17h55: Apresentação “A Lagarta Comilona” – CEI Messias Mendes de Souza

18h – Bate papo com Jovens Vereadores da 5ª Edição do Programa Câmara Jovem de Caraguatatuba – Tema: “Juventude, Política e Cidadania” – Auditório

18h10: Apresentação “A bolsa amarela” (Lygia Bojunga) – EMEI/EMEF Profª Aida de Almeida Castro Grazioli

18h20: Apresentação “Música: não deixe de sonhar” (Lygia Bojunga) – EMEI/EMEF Profª Aida de Almeida Castro Grazioli

18h30: Apresentação “Viva as diferenças” (André Neves) – EMEI/EMEF Profª Aida de Almeida Castro Grazioli

18h40: Apresentação “A lagarta que tomou chá de sumiço” (André Neves) – EMEI/EMEF João Thimóteo do Rosário

18h55: Apresentação “Coisa pequena” – FUNDACC

19h30: Apresentação “Manu e Mila” (André Neves) – CEI/EMEI Profª Maria Onicie Dias Pereira

19h50: Apresentação “O barco navega no rio ou no mar” – CEI Messias Mendes de Souza

20h: Apresentação “Negritude Feminina” (Conceição Evaristo) – EMEF Profª Maria Moraes de Oliveira

Sábado (21/10)

9h40: Apresentação “Sonhos e inspirações” (André Neves) – EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares

9h50: Apresentação “Chuva de sonhos” (André Neves) – EMEI/EMEF Benedito Inácio Soares

10h: Apresentação “A Lagarta Comilona” (André Neves) – CEI Profª Aparecida Maria Pires de Menezes

10h15: Apresentação “Olhos D’Água” (Conceição Evaristo) – EMEF Prof. Luiz Silvar do Prado

10h30: Apresentação “Entre nuvens da alegria” – CEI Regina Célia Chapira Blaustein

10h45: Apresentação “Sonhar” (André Neves) – EMEI/EMEF Masako Sone

11h15: Apresentação “Voa, voa passarinho” (André Neves) – CEI Regina Célia Chapira Blaustein

11h30: Apresentação “Conversas no sofá estampado” (Lygia Bojunga) – EMEF Profª Maria Thereza de Souza Castro

11h45: Apresentação “Os animais da floresta” (André Neves) – CEI/EMEI Profª Josiane Aparecida Ramos

12h: Apresentação “Jéssika Duarte” – E-Brasil

12h30: Apresentação “Poemas diversos” – EMEF Prof. Antônio de Freitas Avelar

12h45: Apresentação “Memórias, histórias e construção” – EMEF Prof. Euclydes Ferreira

13h – Mostra de Robótica – Auditório

13h05: Apresentação “Carnaval” (Lygia Bojunga) – EMEF Prof. Oswaldo Ferreira

13h30: Reviews de Games com Daniel e André Ferreira da Silva (Youtubers)

13h50: Apresentação “Lagarta Cominola” – CEI Profª Honorina Pacheco Corrêa

14h: Apresentação “O caso da lagarta que tomou chá de sumiço” (André Neves) – CEI/EMEI Prof. Francisco Assis de Carvalho

14h10: Apresentação “Lá fora” (André Neves) – CEI/EMEI Prof. Francisco Assis de Carvalho

14h25: Apresentação “Casulos” (André Neves) – EMEF Yasutada Nasu

14h40: Apresentação “Metamorfose Borboleta” (André Neves) – EMI/EMEF Pedro João de Oliveira

14h55: Apresentação “Amizade” (André Neves) – CIEFI Profª Antônia Ribeiro da Silva

15h10: Apresentação “Os colegas” (Lygia Bojunga) – CIEFI Profª Antônia Ribeiro da Silva

15h20: Apresentação “Margarida” (André Neves) – CEI Profª Elisa Butschkau

15h30: Apresentação “A casa da madrinha” (Lygia Bojunga) – EMEF Maria Aparecida Ujio

15h45: Apresentação “Becos da Memória” – EMEF Profª Antônia Antunes Arouca

16h: Apresentação “Temáticas gerais das obras da autora Conceição Evaristo” – EMEF Profª Antônia Antunes Arouca

16h10: Apresentação “Meio Ambiente: a gargalhada da Dona Ecologia” – EMEI/EMEF Bernardo Ferreira Louzada

16h20: Apresentação “Margarida” (André Neves) – CEI João Lino da Cruz

16h35: Apresentação “Casulos” (André Neves) – CEI Profª Santina Nardi Marques

16h50: Apresentação “Lá no mar” (Lygia Bojunga) – EMEF Prof. Jorge Passos

17h: Apresentação “As invenções de Malvina” (André Neves) – CEI/EMEI Profª Maria Eugênia Aranha Chodounsky

17h15: Bate-papo com artistas mirins

