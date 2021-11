Conheça os vencedores da etapa nacional do “Prêmio Band Cidades Excelentes”

Evento realizado em Brasília recebeu autoridades e representantes das melhores gestões públicas do país

Em um evento realizado no Clube de Engenharia de Brasília, no Distrito Federal, o Prêmio Band Cidades Excelentes anunciou nessa terça-feira (23) os vencedores da etapa nacional. A premiação, apresentada pelos jornalistas Lana Canepa e Rodolfo Schneider, foi transmitida ao vivo no canal da emissora no YouTube e será exibida no próximo domingo, às 22h30, na tela da Band.

O encontro contou com a presença de Hamilton Mourão, vice-presidente da República; Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal; Rodrigo Pacheco, presidente do Senado; Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; Flávia Arruda, ministra-chefe da Secretaria de Governo; Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho; André de Sousa Costa, Secretário Especial de Comunicação do Governo Federal; Carlos Melles, presidente do Sebrae; os deputados federais Alexis Fonteyne, Eduardo Cury, Jefferson Alves de Campos, José Leônidas Cristino, Herculano Passos e Ricardo Barros, líder do Governo na Câmara; João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação; Raimundo Godoy, presidente executivo do Instituto Aquila; além de prefeitos, deputados estaduais, vereadores e representantes de governos estaduais e municipais. O evento ainda contou com uma apresentação da banda de percussão Batalá, formada apenas por mulheres.

João Carlos Saad

“O Prêmio Band Cidades Excelentes foi idealizado há 13 anos e hoje é a concretização deste sonho. Nossa intenção é fazer uma justa homenagem aos que atingiram os melhores indicadores de gestão. Foi difícil conseguir os dados, reunir as informações e padronizar os planos de conta, ou seja, era um desafio muito maior do que eu tinha imaginado. Hoje, a execução é feita com máquinas e software, não tem mão humana, e quem está presente é porque atingiu os três melhores lugares na categoria. Continuem tendo fé, façam uma boa gestão e nós estaremos aqui todos os anos. Este será o Oscar da Gestão Pública”, afirmou João Carlos Saad.

João Carlos Saad revela como foi a idealização do Prêmio Band Cidades Excelentes. Foto: Tico Fonseca/Band

Grupo Bandeirantes de Comunicação & Instituto Aquila

A iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila tem como objetivo reconhecer, fomentar e incentivar a prática da gestão pública para melhorar a realidade dos 5.570 municípios brasileiros. O instrumento empregado na avaliação é o Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), que utiliza conceitos de big data e reúne as informações públicas mais atualizadas de todas as cidades do país. Essa plataforma é estruturada com base em Inteligência Artificial, que a partir de um algoritmo, consolida resultados de indicadores em uma única nota final.

“Depois de fazermos uma pesquisa em 360 municípios brasileiros e 90 cidades do exterior, descobrimos algo muito importante, que mudou o nosso pensamento: a excelência vem do setor público. Conseguimos, então, construir uma plataforma simples, de alto impacto, e que atende todas as cidades brasileiras. O livro ‘Cidades Excelentes’ é uma bússola para o gestor público”, destacou Raimundo Godoy.

Todos os municípios, inscritos automaticamente, foram avaliados pelo desempenho em cinco pilares diferentes: Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública; e Eficiência Fiscal e Transparência.

O evento foi apresentado pelos jornalistas Rodolfo Schneider e Lana Canepa. Foto: Tico Fonseca/Band

“Esse prêmio é um reconhecimento justo a homens e mulheres que fazem das suas atividades as mudanças na vida das pessoas que mais precisam. É para isso que a política serve. Estou feliz de prestigiar esse evento de muita festa e, acima de tudo, de reconhecimento àqueles que transformam suas cidades em um ambiente melhor para a população”, analisou Arthur Lira.

Rodrigo Pacheco também fez questão de enaltecer a ideia. “O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma demonstração do que a sociedade civil organizada pode fazer a favor do Brasil. Como o setor privado pode auxiliar o público na transformação da realidade brasileira. Uma boa política significa defender a causa do municipalismo. Esse incentivo através de métodos científicos é fundamental para aprimoramos a gestão pública no país”, analisou o presidente do Senado.

Na primeira etapa, cada estado teve um vencedor em cada um desses cinco pilares, que foram organizados em três categorias populacionais: até 30 mil; de 30 mil a 100 mil e as que têm acima de 100 mil habitantes.

Já na etapa nacional, foram premiadas as cidades excelentes dessas três categorias dentro dos cinco pilares citados e, no final, as que tiveram as melhores médias no IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila). Duas novas categorias também ganharam destaque: cidades acima de 500 mil habitantes e capitais. Veja os vencedores:

Prêmio principal (IGMA Geral)

· Acima de 100 mil habitantes: Indaiatuba (SP)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Timbó (SC)

· Menor que 30 mil habitantes: Augusto Pestana (RS)

Infraestrutura e Mobilidade Urbana

· Acima de 100 mil habitantes: Americana (SP)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Jales (SP)

· Menor que 30 mil habitantes: Pontes Gestal (SP)

Saúde e Bem-Estar

· Acima de 100 mil habitantes: Lavras (MG)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Brasília de Minas (MG)

· Menor que 30 mil habitantes: Ivorá (RS)

Eficiência Fiscal e Transparência

· Acima de 100 mil habitantes: Santana de Parnaíba (SP)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Videira (SC)

· Menor que 30 mil habitantes: Presidente Getúlio (SC)

Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

· Acima de 100 mil habitantes: Jaraguá do Sul (SC)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Braço do Norte (SC)

· Menor que 30 mil habitantes: Piratuba (SC)

Educação

· Acima de 100 mil habitantes: Apucarana (PR)

· Entre 30 e 100 mil habitantes: Igrejinha (RS)

· Menor que 30 mil habitantes: São José do Inhacorá (RS)

Cidades acima de 500 mil habitantes

· Sorocaba (SP)

Capitais

. Curitiba (PR)

Os cinco melhores projetos qualitativos, um em cada pilar, também foram selecionados para uma breve homenagem. Em Eficiência Fiscal e Transparência, o projeto “Americana Inteligente” foi escolhido por promover uma transformação digital na prefeitura da cidade.

No pilar Saúde e Bem-Estar, o vencedor foi o “Centro de Referência Integrado à Pessoa com Deficiência e Autista”, criado pela prefeitura de Lavras, em Minas Gerais.

No pilar Educação, o destaque foi para “Bibliotecas”, de Primavera do Leste, em Mato Grosso.

No pilar Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o projeto escolhido foi o “PPP Iluminação Pública”, da cidade de Timbó, em Santa Catarina, uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada para melhorar a qualidade da iluminação do município.

No pilar Desenvolvimento Socioeconômico, o campeão foi o “Plano de Recuperação Socioeconômico”, de Nova Lima, em Minas Gerias. A iniciativa envolve equipes técnicas da prefeitura e representantes da sociedade civil para atuar contra os impactos provocados pela Covid-19.

São Bernardo do Campo também foi homenageada como destaque nacional por ter sido a cidade que mais enviou projetos para o Prêmio Band Cidades Excelentes.

Todos os municípios foram avaliados pelo Instituto Aquila em parceria com a Garimpo Soluções, uma empresa de referência em economia criativa, cultura, cidades e desenvolvimento territorial. Todo o processo de premiação foi auditado pela empresa BDO Brazil.

A Fundação Getúlio Vargas sorteou entre os prefeitos vencedores duas bolsas de MBA e uma visita ao Centro Avançado de Conhecimento da FGV na Europa, que fica na cidade alemã de Colônia. Além disso, os 60 finalistas poderão fazer um seminário à distância.

Sobre o Prêmio

“Prêmio Band Cidades Excelentes”

O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila para agradecer e incentivar uma boa gestão e projetos que tenham como objetivo melhorar a vida das pessoas. A metodologia utilizada está detalhada no livro “Cidades Excelentes: Gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros”, publicado pela Escola de Gestão Aquila em 2021 e disponível no site www.cidadesexcelentes.com.br.