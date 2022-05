Marcopolo Rail assina contrato com consórcio AeroGru para produção de composições do People Mover do Aeroporto Internacional de São Paulo

Com operação prevista para os primeiros meses de 2024, Marcopolo Rail fornecerá três veículos, compostos por dois carros articulados, para o Consórcio AeroGru

Com alta capacidade produtiva e de processos, a Marcopolo Rail, divisão da Marcopolo focada na produção de veículos sobre trilhos para o transporte coletivo e com atuação dentro do padrão metroferroviário mundial, assinou o contrato com o Consórcio AeroGru, formado pelas empresas Aerom, HTB, FBS e TSEA, para fornecimento de três veículos para o sistema People Mover que circularão entre os terminais do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos e a estação do metrô Linha 13 Jade, da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos do estado de São Paulo.

“Utilizaremos mão de obra especializada para a produção dos veículos que circularão em São Paulo, além de uma linha de montagem especial com a utilização de materiais de alto padrão. A expertise de mercado da companhia, aliada à capacidade técnica de desenvolvimento e produção da Marcopolo Rail, garantirão a qualidade do fornecimento e ampliarão a capacidade de mobilidade de milhares de pessoas que fazem o trajeto diariamente”, explica Petras Amaral Santos, gerente executivo da unidade de negócio Marcopolo Rail.

Consórcio AeroGru

A assinatura do contrato ocorreu em um evento realizado na sede da Marcopolo, com a presença do Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. O encontro formalizou o fornecimento de três veículos Marcopolo Auster A-200, compostos por dois carros articulados, com capacidade de 200 passageiros e funcionamento autônomo (driveless).

A fabricação dos modelos ocorrerá entre os meses de maio de 2022 e julho de 2023. Os veículos passarão por modernização das linhas externas, bem como novos acabamentos e layouts adequados à operação.

Marcopolo Rail

Alinhada com o propósito de melhorar a experiência de vida por meio da mobilidade, a Marcopolo Rail é uma unidade de negócios da Marcopolo S.A, especializada no desenvolvimento e produção de novos modais sobre trilhos.

A Marcopolo Rail atua na produção de Multiple Units, Carros de Passageiros, bem como fabricação de caixas para People Movers, TRAMs e TUEs. Além do portfólio de produtos, também oferece contratos de manutenção e modernização de sistemas já existentes.