Confira as principais tendências de moda do outono 2020

Looks com muita personalidade para encarar a nova estação

Com o verão prestes a acabar, é hora de ficar de olho naquela peça que está na moda e que vai ser sua queridinha ao longo da nova estação. O outono brasileiro é bastante diversificado nas temperaturas, e as possibilidades de looks acompanham essa característica.

O calendário das semanas de moda sofreu uma reviravolta após a internet surgir com a campanha See Now, Buy Now — veja agora, compre agora. Lá fora, várias tendências de outono apareceram ao longo do ano, então separamos as nossas favoritas para você.

Principais tendências

Já ouviu aquela frase que aponta a moda como o reflexo das transformações da sociedade? Ela virou um clichezão adotado pela mídia, mas, nesta temporada, faz todo sentido.

Os conflitos sociais, preocupação com o futuro do planeta e necessidade de ideias que realmente façam a diferença deram margem para o que vamos ver nas roupas nesse outono.

Excesso

O street style deu uma revigorada na moda, mas já caiu no “mais do mesmo”. Ainda olhando para as ruas, e aproveitando o clima de contestação que estamos enfrentando, a estética punk mais uma vez influencia os looks — com muitos acessórios.

O excesso, aliás, é no visual, e não no consumo. Uma das principais influências do punk, neste outono, é exatamente a reutilização de peças, criatividade nos acessórios e muita, mas muita expressividade.

Sofisticação

Ainda em resposta ao street style, que obrigou as principais marcas de luxo a investirem em tênis e peças mais casuais, a alfaiataria — bastante focada na elegância conhecida dos parisienses — surge como refresco para quem está cansado de looks que ostentam tudo, menos requinte.

Personalidade

Os influenciadores continuam reinando plenos nas redes sociais, mas é quase impossível sair na rua sem ver outra pessoa usando a mesma camiseta que você comprou naquela loja.

Com o crescimento dos brechós e de uma galera customizando roupas, você ainda pode usar uma tendência, mas adequá-la dentro do seu universo, criando um look exclusivamente seu.

Modelagens

As mangas gigantes, ombros estruturados, ombreiras e tecidos volumosos seguem como aposta para o outono 2020. Elas, ainda, ganham espaço em peças mais quentes, como blusas de lã, casacos, jaquetas e blazers!

Aliás, os blazers vão invadir o guarda-roupa de meninos e meninas, em diferentes cores e proporções. Para quebrar a sobriedade, acessórios, como cintos e correntes, fazem a diferença no look.

Botas e coturnos

Se repetindo por algumas temporadas, os calçados de solas tratoradas, plataformas pesadas e estética militar continuam com tudo. Uma dica é combinar looks mais leves, como vestidos fluidos e, até mesmo, os blazers, com os calçados pesados, criando um contraste bem interessante.

Sustentabilidade

Como não poderia faltar, o assunto obrigatório da vez é a sustentabilidade. Os consumidores estão de olhos atentos na origem das matérias-primas, mão de obra, impactos ambientais durante a produção e, até mesmo, no transporte.

A forma com que a internet modificou a relação que as pessoas tinham antes com o consumo propiciou novos modelos de negócio e, agora, chega como tendência no outono.

Cores

Tons terrosos, como vermelhos, amarelos, laranjas e marrons, ao lado de verdes e azuis bem escuros, dão a paleta de cores do outono 2020. A pauta ambiental reflete muito no que encontraremos nas lojas nos próximos meses. Por outro lado, também vemos muitas colorações vibrantes, como rosa, e tons que remetem ao universo pop.

A novidade fica por conta dos pigmentos, que agora precisam ser naturais, ou passarem por processos menos violentos ao meio ambiente. O xadrez — do mais sóbrio ao mais excêntrico — também vai ganhar espaço no guarda-roupa dos mais antenados.

Tecidos

A tecnologia tem sido uma grande aliada da moda, proporcionando o desenvolvimento de tecidos melhores, e quando sintéticos, com qualidade igual ou superior aos naturais. Três das principais tendências de tecidos do outono 2020 também remetem à natureza.

Texturas brilhantes

Casacos com aspecto molhado, paetês em blusas, camisas, bolsas, sapatos e jaquetas, veludos sintéticos e metalizados quebram a monotonia esperada das estações mais frias.

Couro

Como mencionado, graças à tecnologia, diversas marcas estão produzindo artigos de couro ecológico, com alta qualidade e acabamentos diversos.

Transparências

Presente em camisas, saias, meias e jaquetas, a transparência traz a sutileza do que poderia ser um tecido de seda, mas que também está seguindo a onda sustentável e sendo produzido em materiais mais amigos da natureza.