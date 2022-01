SexPrivé Club chega a 2022 com reforço no time mais sensual e provocante da TV

Joyce Gumiero entra para o elenco da atração, que terá cenário e quadros novos a partir de 8 de janeiro

O programa SexPrivé Club estreia cenário e quadros em sua primeira edição de 2022: no ar na madrugada de sábado (8) para domingo (9) na Band, com reapresentação no canal SexPrivé na noite de 9 de janeiro. A atração passa a ser gravada nos estúdios da Newco Pay TV e tem debutante na área. Joyce Gumiero, terapeuta tântrica de celebridades nacionais e internacionais, youtuber com mais de 60 milhões de visualizações, coach em relacionamento, autoestima e sexo, reforça o time de apresentadoras.

Joyce vai comandar entrevistas no novo estúdio ao lado de Erica Vieira e de Krishna Mahon, que é jornalista, cineasta e executiva de TV com diversos prêmios nacionais e internacionais _inclusive indicação ao Emmy.

Entre as novidades, Erica Vieira sai dos estúdios para se tornar uma “correspondente da safadeza”, com quadros exclusivos e também resgatando um dos sucessos do programa: os contos eróticos.

Já Krishna tem feito jornalismo gonzo, no quadro “Rolê Gozado”, no qual vive na pele, em uma espécie de alter ego do público, o que há de mais interessante no universo adulto: massagem tântrica, orgasmo hipnótico, meditação orgástica, aulas de danças eróticas, testes de produtos e muito mais. Sua saga seguirá neste novo ano perseguindo experimentos ainda mais atraentes e inusitados.

O lema do SexPrivé Club é levar diversão e informação para o público, sempre com humor e picância. Para isso, novas brincadeiras entram em cena, como a de duplo sentido “Frases que podemos usar no sexo e…”, “Safada ou Recatada” e “5 segundos”. A atração também contará com sextoys no palco.

O programação vai mergulhar fundo no mercado erótico com a cobertura da 7ª edição da Intími Expo. Na feira, Krishna e Joyce reforçam a importância do prazer feminino, que é tão pouco abordado na mídia. Elas mostram os produtos mais interessantes, que vão de acessórios até robôs. Na “pegada das novas tendências”, será lançado um quadro com as “Cam Girls” mais famosas das plataformas digitais.

Para finalizar, tem o Troca-troca, a parte “viada” do SexPrivé Club. Com muita liberdade, bom humor e nenhum pudor, o quadro têm de tudo: dicas, informações, reacts e até uns tutoriais divertidos e safados. Comandado por artistas mineiros LGBT’s, Bella la Pierre (atriz, maquiadora e drag queen) e Rafael Ventura (ator, cantor e diretor), ambos atuantes no cenário cultural de Minas Gerais. A dupla acredita que o bom humor é a chave para falar de sexo e seus tabus de forma leve, descontraída e sem medo de ser feliz!

SexPrivé Club

Band: Na madrugada de sábado (8/1) para domingo (9/1), às 3h, após o Cine Privé

*Com reprise no canal SexPrivé no domingo (9/1), às 22h