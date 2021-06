Abertas as inscrições para o “Valor Carreira”, estudo realizado pela Mercer e Valor Econômico, que premia as melhores empresas na gestão de pessoas

Com participação gratuita, a metodologia avalia engajamento, satisfação dos funcionários, prosperidade da companhia e de sua força de trabalho.

Estão abertas as inscrições para o estudo Valor Carreira- As Melhores na Gestão de Pessoas 2021, realizado pela Mercer em parceria com o jornal Valor Econômico, que premia as empresas com os melhores ambientes de trabalho do país. O estudo tem como base oito dimensões: cultura de integridade, agilidade organizacional, liderança responsável, ambiente de trabalho saudável, recompensa justa, carreiras atrativas, indivíduos prósperos e engajamento. A edição deste ano vai analisar como está a recuperação das empresas, que precisaram reagir a várias questões novas em 2020, visando compreender o que aprimoraram como prática e como estão planejando a gestão e estratégia de pessoas. As inscrições vão até 31 de julho e podem ser feitas pelo site www.mercer.com.br/valor-carreira

Foram aperfeiçoadas algumas matrizes do estudo, para compreender melhor o novo cenário, levando em conta a aceleração da transformação digital, que gerou novas formas de trabalho a partir da pandemia. Uma das novidades dessa edição é a utilização do NPS (Net Promoter Score), para medir a análise de sentimentos dos colaboradores, com utilização de inteligência artificial, que analisa os comentários dos funcionários. De acordo com Antonio Salvador, Líder de Carreira da Mercer Brasil, a edição 2021 traz inovações, acompanhando o momento e as novas demandas da sociedade. “Neste ano, também teremos uma nova questão na avaliação, que buscará saber como os gestores de RH estão trabalhando junto aos colaboradores a agenda ESG, que aborda ações da empresa nos campos social, de participação na comunidade que está inserida, iniciativas ambientais, de diversidade e de governança”, explica.

A participação no estudo é totalmente gratuita e aberta a empresas que tenham a partir de 100 colaboradores e pelo menos dois anos de operação no Brasil. As companhias são avaliadas e classificadas pelo tamanho, porte e quantidade de funcionários. Ao final, todas as empresas participantes que conseguirem cumprir os requisitos mínimos (obter a quantidade mínima de respostas válidas e ter concluído os instrumentos dentro dos prazos estabelecidos) receberão gratuitamente um relatório exclusivo de insights, que pode contribuir significativamente para a estratégia de negócios.

“Desenvolver uma boa reputação como marca empregadora torna as empresas um imã de atração e retenção de talentos e, com isso, possibilita conquistar melhores resultados para o negócio”, conclui Salvador. As ranqueadas participarão de uma cerimônia on-line de entrega do prêmio e serão incluídas no anuário “Valor Carreira”, que circula com o jornal Valor Econômico no fim de novembro.

O Valor é o mais influente veículo de economia, finanças e negócios e a principal fonte de informação dos executivos no Brasil. É o quarto maior jornal do país em circulação digital (Fonte: IVC/abr-2021).

A Mercer acredita na construção de um futuro brilhante, redefinindo o mundo do trabalho, remodelando a aposentadoria e os resultados dos investimentos e proporcionando saúde e bem-estar reais. São aproximadamente 25.000 funcionários da Mercer, que estão baseados em 43 países e com operação em mais de 130 países. A Mercer é uma empresa da Marsh McLennan (NYSE: MMC), empresa líder mundial em serviços profissionais nas áreas de risco, estratégia e pessoas, com 76.000 colegas e receita anual de mais de US ﹩ 17 bilhões. Por meio de seus negócios líderes de mercado, incluindo Marsh , Guy Carpenter e Oliver Wyman , a Marsh McLennan ajuda os clientes a navegar em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo. Para mais informações, visite https://www.mercer.com.br. Siga a Mercer no Linkedin .

Inscrições: até 31 de julho de 2021.

Participação: gratuita e aberta para empresas com pelo menos 100 funcionários e que tenham dois anos de operação no Brasil.

Inscrições: https://www.mercer.com.br/valor-carreira