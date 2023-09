Quanto o mercado de cassino pode gerar de dinheiro para o Brasil

Os jogos de cassino se tornaram uma das formas de entretenimento mais populares do Brasil. Com isso, a cena brasileira de cassino vai se tornando uma das maiores do mundo, assim como o cenário gamer em geral, com grande impacto no mercado.

Embora existam questionamentos dos mais diversos aspectos sobre os cassinos online, especialmente sobre a questão regulatória, a verdade é que a arrecadação que os cassinos geram ao redor do mundo é benéfica para a economia nas quais estão inseridos.

Neste sentido, vamos analisar diversos estudos que apontam o quanto o mercado de cassino com dinheiro real pode gerar ao Brasil. Embora os números variem de uma avaliação a outra, a verdade é que o potencial do mercado brasileiro de jogos de cassino é enorme, podendo alavancar toda a economia e gerar milhares de empregos.

O que dizem os especialistas sobre o potencial do mercado brasileiro de cassino

Como dissemos, os números variam dependendo da avaliação, mas o fato é que o mercado movimenta bilhões de reais ao ano e é uma fonte de arrecadação de impostos importante. De acordo com estudos de 2017, a cifra estaria em cerca de R$ 2.2 bilhões por ano, podendo chegar até mesmo a R$10 bilhões por estimativa, isso apenas online.

Porém, de acordo com dados apresentados pelo Ministro do Turismo Celso Sabino na semana passada, os números podem ser bem mais altos. Segundo Sabino, o mercado de cassino pode gerar mais de R$ 20 bilhões de reais por ano e criar mais de 650.000 empregos no Brasil.

Este número corrobora pesquisas similares e as estimativas do próprio senado brasileiro apresentadas em um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa. Sendo assim, fica evidente que o mercado de cassino com dinheiro real já opera com grandes cifras e vai gerar bilhões de reais em arrecadação ao Brasil.

Os cassinos com dinheiro real são confiáveis?

Esse é outro questionamento que sempre é levantado quando se trata dos cassinos online com dinheiro real, porém existem formas de checar se uma plataforma é confiável ou não. Você pode conferir sites como Trustpilot ou Reclame Aqui para ter acesso à avaliações de outros usuários e saber se pode confiar em um site de cassino com dinheiro real.

Além disso, é imprescindível checar se a plataforma está devidamente licenciada e realiza as melhores práticas de operação do mercado. Busque sempre jogar em um site de cassino dinheiro real que promova iniciativas positivas para o grande público e se preocupe com questões importantes como o jogo responsável.

As plataformas de cassino online mais respeitáveis sempre irão promover a conscientização sobre o jogo responsável e oferecer ferramentas que dão maior controle aos usuários e os empoderam. Dessa forma, o mercado caminha em direção à uma maturação saudável e segura para todos.

A importância do jogo responsável para o mercado de cassino online

Embora jogar cassino online com dinheiro real seja seguro e é uma forma de entretenimento extremamente popular, lembre-se de sempre seguir as diretrizes do jogo responsável.

É essencial ter disciplina para evitar prejuízos pessoais. Estabeleça limites de gastos, tempo ou perdas para sua sessão de jogo e jamais os extrapole. Utiliza as ferramentas de jogo responsável disponibilizadas pela plataforma de cassino de sua escolha e gerencie sua banca com sabedoria.

É importante lembrar que os jogos de cassino com dinheiro real são completamente aleatórios. Portanto, eles devem ser encarados como uma forma de entretenimento e jamais como uma fonte de renda. Se focar apenas na sua diversão na hora de tentar a sorte, você sempre sairá ganhando.

Foto de Burak The Weekender: https://www.pexels.com/pt-br/foto/ilustracao-do-grafico-preto-azul-e-vermelho-186461/