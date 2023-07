O que são os jogos de crash e por que eles fazem tanto sucesso nos cassinos online?

Os cassinos virtuais definitivamente vêm ganhando o apreço dos brasileiros, por permitirem que a pessoa se divirta enquanto tenta levar dinheiro para casa com uma ajudinha da sorte e da habilidade. Nessas plataformas, existem diversas modalidades de jogatina para atrair a todo tipo de jogador, e, apesar de não serem tradicionais, como o bingo, poker e blackjack, os crash games são alguns dos mais populares nos cassinos online.

Os jogos crash são bastante simples em sua mecânica e objetivo. No decorrer do game, o apostador vê uma linha subindo e precisa prever o “crash”, ou a queda dessa linha, para sair do jogo antes que esse colapso aconteça e ele acabe perdendo dinheiro. Dessa forma, não existe fórmula específica para vencer nos títulos dessa modalidade, já que o apostador conta apenas com a sua sorte e timing, para escolher o momento certo de abandonar a sua posição.

Um dos crash games mais populares é aquele conhecido como o “foguetinho”. Nesta página, jogadores podem encontrar cassinos online que oferecem crash games e outras modalidades mais tradicionais, como o poker, roleta, blackjack e jogo do bicho, ainda aproveitando os bônus e promoções listados pela equipe de especialistas do cassinos-online.com. Essas vantagens não exigem um depósito inicial, de forma que você não precisa pôr a mão no bolso para começar a se divertir e testar os serviços de cada operadora.

Sucesso dos jogos de queda

Em 2021, a empresa que desenvolve games para cassinos, Smartsoft Gaming, lançou o jogo de crash JetX na plataforma da Slotegrator. O título fez um sucesso imediato, como a modalidade costuma fazer, e a Slotegrator acredita que o motivo para isso seja a simplicidade da sua mecânica.

Conforme a companhia de iGaming, no JetX os jogadores fazem as suas apostas e um ícone de avião começa a decolar. O multiplicador vai aumentando enquanto a aeronave permanece no ar, mas se ela cair antes do jogador tirar os ganhos, tudo será perdido. A emoção do jogo está em observar o multiplicador aumentar enquanto o avião voa. Além disso, as regras simples permitem que o jogador faça exatamente o que quer: arriscar a sorte e, talvez, ganhar dinheiro.

“A Smartsoft Gaming está criando jogos que não são apenas como os outros, mas têm seu próprio caráter e intrigam. Isso significa que os jogadores terão uma experiência de jogo extremamente positiva e buscarão novamente cassinos online com esse tipo de jogo”, afirma Ayvar Gabidullin, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Slotegrator.

Com o JetX, os jogos não-tradicionais ganharam um novo padrão de qualidade, e cada título produzido pela Smartsoft passa por um desenvolvimento meticuloso para trazer uma experiência de usuário fora do comum.

Segundo Saba Chkeidze, Chefe de Desenvolvimento de Negócios da SmartSoft Gaming, “a Smartsoft Gaming é uma inovadora nesta indústria graças ao nosso produto não tradicional revolucionário, o JetX, que surgiu em 2018. Desde então, temos lançado consistentemente conteúdos únicos e não convencionais que têm causado impacto no mercado.”

Com isso, crash games a exemplo do JetX vêm cativando usuários do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Além dele e do Aviator, outros títulos populares entre os brasileiros são o Bonanza, game de queda baseado nos slots que apresenta gráficos coloridos e efeitos sonoros cativantes, e o Spaceman, opção futurista que se ambienta no ambiente espacial, apresentando gráficos e animações imersivas para usuários que curtem a temática.

Por fim, mais um título de crash extremamente popular por aqui é o Rolling Dice. Nele, os usuários devem prever o resultado de um lançamento de dados antes que ele caia na mesa. Todos esses jogos trazem recompensas potenciais altas, mas o risco também costuma ser alto para o jogador.