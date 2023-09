Feira da Gestante no Shopping Jardim Oriente

Está chegando em São José dos Campos, a Feira da Gestante em sua segunda edição este ano, que acontecerá no Ginásio de Eventos do Shopping Jardim Oriente de 20 a 24 de setembro.

A feira trará expositores de diversas regiões do País, com muitas novidades, inclusive com confecções próprias.

Além das tradicionais roupinhas de enxoval para o seu bebê, o público poderá encontrar, roupas para gestantes, assessórios e uma infinidade de opções de variedades de decoração e de tudo que uma mamãe precisa para o seu filho.

Os consumidores poderão ainda conferir dicas de especialistas e ver “in loco” as novidades deste mundo materno , considerado um dos mais importantes da vida familiar.

O público da região e Litoral encontrará as últimas tendências e novidades para a mamãe e seu bebê, desde as tradicionais roupinhas de neném (mijões, macaquinhos, vestidos, calças, meias), objetos de decoração, assim como mamadeiras, fraldas, chupetas dentre outros.

Feira da Gestante

Os consumidores encontrarão ainda móveis, carrinhos e berços de vários modelos e tamanhos.

Horário : ; Quarta à domingo das 14:00 às 20:00hs

Estacionamento gratuito.

Entrada franca

Local: O shopping Jardim Oriente está localizado na rua Andorra 500, Jardim América.

Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay