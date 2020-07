NOTA DE FALECIMENTO:Com imenso pesar, o Colinas Shopping comunica a morte do superintendente,Derço Altran Junior

NOTA DE FALECIMENTO

Com imenso pesar, o Colinas Shopping comunica a morte do superintendente do centro de compras, Derço Altran Junior. Aos 49 anos, ele morreu em São José dos Campos nesta quinta-feira, às 5h, no Hospital ViValle, por falência múltipla de órgãos.

O velório será realizado na sexta-feira (17) no Cemitério Parque das Flores, no Jardim Morumbi, em São José dos Campos, a partir das 8h. O sepultamento será no mesmo local, às 11h.

Administrador, acumulou mais de 20 anos de experiência no varejo, com foco na gestão de shoppings, além de funções na indústria, turismo e agronegócio. Era superintendente do Colinas Shopping desde 2013.

Altran Junior estava internado no ViValle havia 10 dias, diagnosticado com câncer. Ele deixa esposa, Juliana Hasse; filho, Murilo, 18; e enteada, Nicole, 5.