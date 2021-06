Já ouviu falar do Single’s Day, a data chinesa de promoções?

O Single’s Day acontece sempre no dia 11 de novembro na China. Você sabia que esse é o maior evento de compra de e-commerce no mundo? Veja abaixo os números e outras curiosidades!

No lado ocidente do mundo, esperamos ansiosos pela Black Friday. A sexta-feira de promoções costuma sempre acontecer na última do mês de novembro. Durante 24 horas, as maiores promoções do mundo da tecnologia são lançadas para os clientes. E, a cada ano, a Black Friday supera o faturamento e aceitação do público.

Mas você sabia que no mundo asiático também há uma data bem semelhante? Chamada de Single’s Day, é celebrada sempre no dia 11 de novembro. A data não é por nada: como lembra a figura de bastões solitários, representa todos os solteiros chineses. Popularmente, recebe o nome de promoção 11/11.

Mas será que essa data é tão esperada por eles como é por aqui, com a Black Friday? A resposta é: sim! Para se ter uma ideia, o Single’s Day é um feriado nacional não oficial, e, a cada ano, atrai mais consumidores. Hoje, ele é considerado uma das datas mais importantes para o e-commerce.

Como é comum que grande parte dos eletrônicos sejam exportados da China, muitos clientes ocidentais também esperam pela data, na esperança de importar aquele gadget dos sonhos por um preço mais atrativo. A cada ano, o evento se torna cada vez maior, fazendo com que o mundo inteiro fique atento a essas 24 horas.

Quer entender um pouco mais sobre a data, algumas curiosidades e por que ela tem uma importância gigante? Então, você está lendo o artigo correto. Abaixo, confira mais sobre o evento chinês!

Afinal, o que é o Single’s Day?

Como citado anteriormente, o Single’s Day pode ser entendido como uma Black Friday ou Cyber Monday chinesa. A sua criação ocorreu em 2009, pelo CEO da Alibaba (o maior grupo de e-commerce privado da China). A ideia é ter 24 horas de ofertas imperdíveis.

Engana-se quem pensa que o evento não tem proporções enormes. Para se ter uma ideia, a Single’s Day supera na China o faturamento da Black Friday mundial. Em 2020, seu faturamento superou a casa dos US$ 40 bilhões, e isso apenas na primeira hora! Um número muito significativo, correto?

A ideia é trazer como destaque apenas as grandes empresas, que já anunciam produtos na loja virtual da Alibaba, conhecida como Tmall. As empresas de médio e pequeno porte, para não perderem lucros, anunciam seus produtos no dia 12 de dezembro. Dessa forma, não ficam tão ofuscadas.

Por todos esses motivos, a Single’s Day é conhecida como uma verdadeira maratona de compras. Enquanto as empresas que colocam promoções aumentam seus estoques e também número de funcionários, os consumidores chineses costumam tirar o dia de folga para não perder nada.

Os descontos costumam chegar a 95%, com muitos lojistas oferecendo 2 produtos por preço de 1. Durante o dia, é muito comum que as lojas cubram os preços ofertados pelos concorrentes, o que aumenta ainda mais a demanda.

Quais são algumas curiosidades da data?

Curiosidade número 1: em 2017, ocorreu a maior quantidade de vendas de um determinado modelo de carro de acordo com os segundos. Na ocasião, 350 Alfa Romeo — carro de alta performance italiano — foram comercializados em 33 segundos.

Curiosidade número 2: a Alibaba organiza todos os anos uma verdadeira festa de alto luxo on-line. Durante a transmissão, personalidades do país aparecem, junto com as promoções mais quentes e também com um cronômetro que indica quanto tempo falta para o dia especial terminar.

Curiosidade número 3: é muito comum que vários chineses realizem compras de alta quantidade para revender posteriormente. Entre os itens, encontra-se roupas, relógios e joias. Mas os campeões de venda costumam ser os smartphones das marcas Huawei e Xiaomi.