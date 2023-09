Podcast dedicado a empresários do Vale do Paraíba estreia com grande visualização

O CopolaCast, iniciativa da agência de marketing Copola Comunicação, estreiou na última segunda-feira (18) entrevistando o empresário e diretor do Amicci Anchieta, Marcelo de Moraes.

Entre os temas discutidos, foram abordados o aniversário do restaurante, considerado número 1 no TripAdvisor, ações de marketing e a trajetória do profissional, que iniciou a carreira ainda com 16 anos lavando pratos.

“O nosso objetivo é de sempre exaltar a história do profissional que está na nossa frente. Isso sem falar, claro, na possibilidade de mostrar como a agência contribuiu para esse sucesso que ele tem hoje”, completa Victor Copola, sócio da empresa e um dos entrevistadores do podcast.

O podcast acontecerá quinzenalmente, sempre às segundas-feiras, das 20h às 21h. A próxima convidada do programa será a empresária no ramo da harmonização facial, Dra Anelise O’Reilly, no dia 02 de Outubro.

Os programas são transmitidos ao vivo pelo instagram e youtube da agência, www.youtube.com/@copolacomunicacao.