Semana do MEI no Vale do Paraíba e Litoral Norte está com inscrições abertas

As vagas são limitadas e as pessoas interessadas devem garantir participação pela internet; evento ocorre entre os dias 16 e 20 de maio

O Sebrae-SP terá uma semana inteira com oficinas práticas e palestras com especialistas para microempreendedores individuais (MEI) e para quem deseja abrir o próprio negócio. Entre os dias 16 e 20 de maio, a Semana do MEI oferece uma programação totalmente gratuita com ações online em todo o Brasil durante o período da manhã e da tarde. Já na parte da noite, a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte terá uma série de palestras online específicas e direcionadas para as necessidades locais.

Programação Nacional — manhã e tarde

Ao longo da semana, as pessoas inscritas na Semana do MEI terão a oportunidade de participar de uma jornada de conhecimento para encontrar inspiração para empreender, conhecer tendências e oportunidades de negócios, aprender como se planejar para começar um empreendimento de forma adequada, cuidar das finanças e vender mais com boas estratégias de marketing. O conteúdo será realizado sempre das 09h30 às 17h40.

Semana do MEI

No primeiro dia de evento, 16 de maio, a temática será o comportamento empreendedor no século 21. No dia seguinte (17), o foco estará nas oportunidades de negócios e inovação. No terceiro dia (18) será a vez do planejamento. No quarto dia (19) será o momento de os participantes aprenderem mais sobre finanças. Já no último dia (20), o marketing será o tema com foco no aumento das vendas.

Para saber mais sobre a programação e realizar a inscrição gratuita, basta acessar o site do evento.

Programação Vale do Paraíba e Litoral Norte — noite

As ações promovidas pelo escritório do Sebrae-SP em São José dos Campos ocorrem entre os dias 16 e 19 de maio. Serão dadas orientações práticas para auxiliar os participantes em temas como abertura de empresas, franquia, MEI e nota fiscal, marketing, vendas e finanças, sempre com palestras online iniciando às 18h30 e 19h30.

Abertura de empresas

Dia 16, às 18h30 — 10 dicas que você precisa saber antes de abrir o seu negócio

Dia 16, às 19h30 — 10 dicas essenciais para você saber antes de adquirir uma franquia

MEI e nota fiscal

Dia 17, às 18h30 — 10 perguntas frequentes sobre obrigações e direitos do MEI

Dia 17, às 19h30 — 10 perguntas frequentes sobre emissão de nota fiscal

Marketing e vendas

Dia 18, às 18h30 — 10 dicas para o seu negócio bombar nas redes sociais

Dia 18, às 19h30 — 10 dicas para vender mais no período do Dia dos Namorados

Finanças

Dia 19, às 18h30 — 10 dicas para melhorar o controle e a gestão financeira do negócio

Dia 19, às 19h30 — 10 dicas para tomar crédito de forma consciente

As inscrições para as palestras online no período noturno, específicas para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, podem ser feitas clicando aqui. Mais informações pelo telefone (12) 3519-4810, opção 4.

Sebrae-SP

“Essa semana será focada no microempreendedor individual que quer colocar a mão na massa, com conteúdos práticos e voltados para o dia a dia. Queremos mostrar para esse pequeno negócio como o Sebrae pode ajudá-lo e as inúmeras oportunidades para fazer seu negócio crescer’, afirma o diretor-superintendente do Sebrae-SP, Wilson Poit.