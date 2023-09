Estreia do espetáculo “Retalhações – Um Talho no Tempo” será neste domingo (24), em São José

Apresentação única e gratuita será no CAC Walmor Chagas, às 19h

Estreia em São José dos Campos no próximo domingo (24), às 19h, o espetáculo “Retalhações – Um Talho no Tempo”. Uma proposta cênica potente que, ao misturar teatro, poesia e vídeo, convida o público a refletir sobre a violência de gênero e as amarras invisíveis que, ainda hoje, aprisionam as mulheres em papéis e expectativas limitadas.

Aprovado com recursos do Programa Ação Cultural (ProAC 01/2022), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, a peça é uma realização da Cia da Entropia, de São José dos Campos, e tem o apoio gestor da Cooperativa Paulista de Teatro.

CAC Walmor Chagas

A apresentação, única e gratuita, será no CAC Walmor Chagas (rua Netuno, 41 – Jardim da Granja).

Os ingressos são limitados. Reservas antecipadas devem ser feitas pelo telefone (12) 99135-6249.

O espetáculo

“Retalhações – Um Talho no Tempo” é uma peça teatral provocativa, que se desenrola através das vozes entrelaçadas de três narradoras que abrem janelas para as vidas de mulheres diversas, cada uma com sua própria jornada de desafios, resistência e empoderamento. Uma tessitura de histórias que revelam as experiências vividas e interligadas de mulheres lutando contra as correntes da opressão.

O espetáculo revela os cárceres e as feridas infligidas pelo patriarcado ao mesmo tempo em que celebra a resiliência e a determinação das mulheres.

“A peça é resultado de um processo de pesquisa sobre os diversos cárceres femininos criados pela estrutura de uma sociedade machista e patriarcal. Um processo de estudo para ajudar a criar um talho poético na casca dura de nossa cultura que sustenta a opressão e a discriminação de gênero. O projeto propõe um mergulho em questões sensíveis ao universo feminino, organizando teatralmente um panorama complexo na qual são elaborados os pequenos e os grandes traumas talhados na alma da maioria das mulheres da nossa sociedade de homens de bem”, disse o diretor, Fernando Rodrigues.

O texto, da dramaturga Rafaela Penteado, é um entremeado de emoção e sutileza, que desenha um mosaico de experiências espinhosas e sensíveis que, muitas vezes, a sociedade prefere não encarar.

“Meu lugar nesse jogo foi construir um ambiente de escuta, capaz de agregar as diferentes proposições artísticas. Ora carregando, ora me deixando carregar por uma equipe inspirada e colaborativa, com todo o encanto e caos que marcam esses processos. Esperamos que o público aprove o resultado”, disse Fernando.

Após a estreia em São José dos Campos, a peça vai percorrer outras quatro cidades do interior, a partir de outubro: Registro, Americana, Cubatão e Jacareí.

Cia da Entropia

A Cia da Entropia nasceu oficialmente em 2018, em São José dos Campos, da união das experiências da atriz Simone Sobreda em produção e atuação, e de Elton Dietrich, em administração e gestão financeira.

A Cia da Entropia faz uso de estruturas do teatro contemporâneo, documental e narrativo para trazer em seus processos os temas sociais e políticos que impulsionam seus criadores na vida e no fazer artístico.

A entropia é uma variável de estado da termodinâmica que é popularmente associada ao conceito de desordem. O nome foi escolhido, portanto, devido ao caos interno e externo que coabitam os artistas e que, a partir dessa desordem, transformam-na em arte.

“Retalhações – Um Talho no Tempo”

ESTREIA: 24.09 (domingo), às 19h

LOCAL: Centro de Artes Cênicas Walmor Chagas (Rua Netuno, nº 41 – Jardim da Granja)

ENTRADA: gratuita

CLASSIFICAÇÃO: 12 anos

DURAÇÃO: 50 minutos

RESERVA DE INGRESSOS: 12 99135-6249 (com Simone)

FICHA TÉCNICA

Atrizes: Daniella Peneluppi, Milena Siqueira e Simone Sobreda

Direção Geral: Fernando Rodrigues

Dramaturgia: Rafaela Penteado

Provocação Dramatúrgica: Claudia Schapira

Criação de Figurino e Cenografia: Adbailson Cuba

Diretora de Audiovisual: Marcella Arnulf

Criação de Luz: B.R. Gabs

Composição de Trilha Original: Marco Antônio Machado

Preparação Vocal: Flávio Fachini

Gestão Financeira e Produção Executiva: Elton Dietrich

Orientação de Movimento: Robson Jacqué

Direção de Arte Gráfica: Rafael Chamusca

Comunicação e Mídias Sociais: Maiara Tissi

Intérprete de Libras: Sara Elisiê

Assessoria de Imprensa: Eliane Mendonça

Fotografia, Documentário e Videomaker: Jeziel Bueno

Editor de Vídeos de Projeções: João Victor Nogueira de Souza

Costureira: Rosa Maria Graner

Produção e Execução: Cia da Entropia