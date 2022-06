Cartilha Comunidade Consciente orienta munícipes em São José

A Prefeitura de São José dos Campos lançou nesta segunda-feira (27) a Cartilha Comunidade Consciente. Ela foi apresentada a lideranças comunitárias da cidade em reunião no Paço.

A cartilha tem caráter educativo e preventivo. Com ela, a Prefeitura informa algumas regras e normas estabelecidas pelo município para manter a cidade organizada, limpa e sem poluição visual.

O objetivo da cartilha é envolver a população em ações pelo bem estar de todos os moradores, com dicas simples de atitudes que podem ser adotadas por todos para que São José seja uma cidade cada vez melhor e mais bonita.

Prefeitura de São José dos Campos

São dicas de conservação de calçadas, guias e sarjetas, descarte correto de resíduos, conservação de terrenos, entre outras questões. De forma didática, a cartilha informa o que é correto fazer em cada situação.

As orientações foram elaboradas pelo Departamento de Fiscalização da Prefeitura, vinculado à Secretaria de Proteção ao Cidadão. Ele é o responsável por defender os direitos dos cidadãos e fiscalizar condutas que possam prejudicar o bem estar da comunidade.

Ocorrências

Irregularidades em guias e sarjetas e problemas em conservação, estética e fechamento de terrenos respondem pela maioria das ocorrências atendidas pela Fiscalização da Prefeitura.

Sobre guias e calçadas, o número de ocorrências chegou a 4.269 em 2021 e em 1.795 casos em 2022. Problemas com terrenos deram origem a 3.506 atendimentos da Fiscalização em 2021 e 1.767 casos este ano.

Cerca de 70% dos casos são resolvidos após a notificação com a informação da irregularidade e não se transformam em multas. São problemas que podem ser solucionados com facilidade pelo munícipe. Esse é o objetivo da cartilha, informar e ajudar as pessoas a agir da maneira correta em todos os caso.

Aprovação

Para Casturina Maria de Azevedo, presidente da Associação Amigos do Bairro Capuava, a cartilha é excelente. “É um reforço para que as pessoas tenham atitudes pensando nos vizinhos, na comunidade, pelo bem de todos” disse.

Maria Aparecida da Silva, do Sindicato dos Condomínios de São José, moradora do Parque Industrial, disse que achou a cartilha linda e com conteúdo muito interessante por abordar problemas do dia-a-dia das comunidades.

“Esse material vai nos ajudar a orientar melhor as pessoas sobre problemas que a gente conhece e sabe que podem ser resolvidos”, disse Romildo Negromonte, presidente da SAB do bairro Dom Pedro 2º.

Cartilha Comunidade Consciente