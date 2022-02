EXPOSIÇÃO “Do Papel Machê ao Zé Pereira”

Malu Assis é nascida em São Bento do Sapucaí e descobriu o amor pela arte ainda criança. Sempre esteve envolvida com as cores, teatro, música e encontrou graça no artesanato, começou pintando garrafas de vidro e logo foi descobrindo outras técnicas, outras matérias prima e se apaixonou pelo papel machê e desde 2016 vem desenvolvendo peças incríveis e cheias de personalidade.

“Do Papel Machê ao Zé Pereira”

Um dos personagens de grande destaque de suas artes é o famoso “Zé Pereira”, tradição na cidade de São Bento do Sapucaí. Malu trabalha em favor do meio ambiente, reciclando e dando vida nova aos materiais que usa para desenvolver suas peças. A produção artesanal pode desestimular o consumo exagerado; oferecendo por meio da reutilização de materiais uma forma de preservar cada vez mais o meio ambiente.

São Bento do Sapucaí

Na feira A Casa você poderá visitar uma exposição cheia de encanto “Do Papel Machê ao Zé Pereira” de Malu Assis, e entender todo o seu processo criativo para chegar ao boneco mais amado do carnaval e da cidade de São Bento do Sapucaí.

Casa da Cultura Miguel Reale

Local: Casa da Cultura Miguel Reale – São Bento do Sapucaí

Dia 27/02

Das 10hs às 18hs

Malu Assis